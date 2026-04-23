«Тиранит и не позволяет быть собой»: Психоаналитик рассказала, каким вырастет сын Шепелева и Фриске без кровной материнской любви

23 апреля 2026, 17:04

Психоаналитик Смолячрук: Шепелев ведет себя как грамотный и понимающий отец

Дмитрий Шепелев

Шоумен Дмитрий Шепелев откровенно рассказал поклонникам о сложностях в общении с сыном Платоном, который родился в браке с певицей Жанной Фриске. Он отметил, что подростковый возраст с закрытыми дверями и недоверием проявляется в полной мере. Однако телеведущий нашел к этому ключ.





Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» заявила, что само признание Дмитрием Шепелевым трудностей – достойный родительский шаг.





«Меня очень радует и греет душу, что Дмитрий Шепелев открыто, не стыдясь сохранить лицо отца-одиночки, рассказывает о подростковых совершенно обыкновенных проблемах с сыном. Вот это стремление к изоляции, стремление к бунтарству — это же не что иное, как нормальная сепарация ребенка», — сказала она.

«А здесь мы видим, что Шепелев как отец вполне себе информирован про подростковые процессы ребёнка. Он их уважает и даже просит у общества помощи, поддержки, может быть, какой-то отклик или консультации. Это говорит о том, что он вовлечён в процесс ребёнка, не игнорирует его», — объяснила Смолярчук.

«Историю с Платоном облегчает, как бы цинично не звучало, то, что он не успел привыкнуть к теплу матери. Он не успел с ней выстроить тяжёлую родственную привязанность. И был всю жизнь обласкан любовью отца и растет, скорее всего, мужественным парнем», — завершила собеседница.