«Понял, как с этим жить»: Дмитрий Шепелев рассказал о трудностях в воспитании сына Платона
Телеведущий Шепелев рассказал о трудностях в воспитании сына от Жанны Фриске
Шоумен Дмитрий Шепелев откровенно рассказал поклонникам о сложностях в общении с сыном Платоном, который родился в браке с певицей Жанной Фриске. Об этом пишет Super.
Артист столкнулся с типичными проявлениями подросткового возраста и даже изучил специальную литературу, чтобы найти верный подход к наследнику. По словам Шепелева о переменах свидетельствуют множество бытовых моментов.
«Закрытая дверь. Конское экранное время. Часы на телефоне с друзьями и пара минут в день — с нами. Комната, похожая на "зону отчуждения". Все это никуда не делось. Но есть хорошая новость: кажется, я понял, как с этим жить», — поделился Шепелев.
По мнению телеведущего, родителям подростков остается лишь поддерживать и направлять детей, но только если те сами об этом попросят. Размышляя о взрослении сына, Дмитрий заявил, что испытывает «светлую печаль» из‑за того, что наследник все чаще ориентируется на друзей и спортивных кумиров, а не на советы старших.