«Понял, как с этим жить»: Дмитрий Шепелев рассказал о трудностях в воспитании сына Платона

22 апреля 2026, 02:37

Телеведущий Шепелев рассказал о трудностях в воспитании сына от Жанны Фриске

Дмитрий Шепелев (Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Шоумен Дмитрий Шепелев откровенно рассказал поклонникам о сложностях в общении с сыном Платоном, который родился в браке с певицей Жанной Фриске. Об этом пишет Super.





Артист столкнулся с типичными проявлениями подросткового возраста и даже изучил специальную литературу, чтобы найти верный подход к наследнику. По словам Шепелева о переменах свидетельствуют множество бытовых моментов.



«Закрытая дверь. Конское экранное время. Часы на телефоне с друзьями и пара минут в день — с нами. Комната, похожая на "зону отчуждения". Все это никуда не делось. Но есть хорошая новость: кажется, я понял, как с этим жить», — поделился Шепелев.