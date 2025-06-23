«Треш и пошлятина»: Волочкова озвучила правду о связи с Джигурдой

23 июня 2025, 16:22

Анастасия Волочкова: Джигурда готов на все ради хайпа

Никита Джигурда (Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко)

В Сети гуляют слухи, что балерину Анастасию Волочкову и эпатажного шоумена Никиту Джигурду связывает бурный роман. Однако сама танцовщица утверждает, что об этом не может быть и речи. По её словам, между ней и Джигурдой исключительно была крепкая дружба, которая дала трещину после его скандальных выходок. В подкасте Георгия Иващенко на «Радио 1» Анастасия Волочкова рассказала, почему сейчас она не поддерживает отношения с шоуменом.







«Джигурда "отвалился" и я счастлива. Я терпела его выходки, но они перешли границы. Он всегда, когда находился рядом со мной, устраивал треш, пошлятину, он ради хайпа готов на все. Он опускал меня в грязь, подставлял меня, я потом отмывалась от этого всего», — поделилась балерина.