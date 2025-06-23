«Уже тяжело»: Певец Егор Крид высказался об уходе со сцены

23 июня 2025, 15:10

Егор Крид заявил о желании уйти из медиапространства

Егор Крид (Фото: Telegram @egorkreed)

Российский певец в преддверии своего дня рождения пожаловался поклонникам на усталость от работы и заявил, что в скором времени может уйти со сцены. Об этом он рассказал в своём блоге.





Популярный рэпер Егор Крид заявил, что из-за колоссальной усталости он планирует устроить большой отпуск после сольных концертов. Судя по его словам, это свершится после концерта в Санкт-Петербурге уже в октябре.

«Я думаю, что реально наступит момент, когда я удалю все соцсети и уйду из соцсетей, мне кажется. Не знаю, когда это произойдет, но когда-то точно», — заявил Егор.