«Что так громко?»: мать Волочковой упрекала ее за секс с Сулейманом Керимовым

23 июня 2025, 15:10

Анастасия Волочкова: мать завидовала моим отношениям с Сулейманом Керимовым

Анастасия Волочкова (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Вокруг Анастасии Волочковой всегда было много мужчин. Сама балерина считает, что главная любовь ее жизни — миллиардер Сулейман Керимов. Щедрый мужчина баловал спутницу дорогими подарками, делал приятные сюрпризы, красиво ухаживал.





Омрачали отношения некоторые выходки матери балерины, о которых она откровенно рассказала в подкасте Георгия Иващенко на «Радио 1».





«Мать причиняла психологические травмы: она приезжала из Питера и спала в гостиной на диване. Мы (с Сулейманом Керимовым – прим.ред) занимались сексом в своей спальне. На утро мать спрашивает: "Что вы так громко?". Она злилась и завидовала. После меня стала держать в кулаках мою дочь Ариадну», — рассказала Волочкова.

