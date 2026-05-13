Игорь Савочкин — российский актер театра и кино. Зрители помнят его по фильмам «Ночной дозор» и «Громовы», а также по сериалу «Домашний арест». Он ушел из жизни 18 ноября 2021 года в возрасте 57 лет. О его непростой судьбе и трудностях в профессии читайте в материале «Радио 1».
Детство и юность Игоря Савочкина
Игорь Савочкин родился 14 мая 1963 года в селе Березовка Саратовской области. В детстве он не думал об актерской профессии. После школы юноша поступил в сельскохозяйственный институт и выучился на инженера. На последнем курсе его жизнь резко изменилась. Знакомый семьи набирал учеников в театральную студию, и близкие уговорили Игоря попробовать. Новое дело быстро его увлекло. Уже через два года он понял, что хочет связать судьбу с театром. В 1991 году Савочкин окончил вуз и стал профессиональным актером. В том же году его пригласили в московский театр «На досках». Так в 28 лет он отправился в столицу и начал путь на большой сцене.
Алкоголизм
Москва встретила Савочкина без особых поблажек. Закрепиться в столице оказалось непросто. Первое время он снимал жилье в Переделкине вместе со знакомыми. Игорь много служил в театре и брался за любую подработку. Он сторожил кладбище, торговал и таксовал. Девяностые стали тяжелым периодом для всей страны. Савочкин тоже не избежал этих испытаний. Со временем алкоголь вошел в его жизнь слишком прочно. Вскоре он начал пить каждый день. Из-за этого появились трудности в театре. Артист опаздывал на репетиции и хуже справлялся с ролями. В какой-то момент жизнь поставила его перед жестким выбором: спиртное или сцена. Савочкин выбрал профессию. Он отказался от алкоголя и решил попробовать силы в кино. Его первой работой на экране стал фильм «Троцкий». Главных ролей у Игоря было не так много. Но даже второстепенные персонажи в его исполнении зрители хорошо помнили.
Личная жизнь
С будущей женой Екатериной Маракулиной Савочкин познакомился в 36 лет. Они встретились в Санкт-Петербурге на съемках фильма «Наши 90-е». Пара прожила в браке 20 лет. Актер искренне любил жещину, а в их доме долгие годы сохранялись тепло и взаимопонимание.
Неожиданная смерть
10 ноября Игорь обратился в больницу из-за боли в спине. Он планировал пройти обследование и уже на следующий день вернуться домой. Однако анализы показали неизлечимое онкологическое заболевание. После этого медики оставили артиста в стационаре. Позже у Савочкина развилась печеночная декомпенсация. 17 ноября 2021 года его не стало.