Ушёл с ТВ на пике славы, написал книгу о нацистах и сделал предложение в тонущей лодке: как умер ведущий «До и после полуночи» Владимир Молчанов?
Он спорил с цензурой в прямом эфире, уходил с Центрального телевидения в момент собственной славы и называл современные ток-шоу «телевизионным дегенератизмом». Владимир Молчанов пережил рак, инфаркт и смерть жены, а за несколько месяцев до кончины вновь вспоминал, как однажды фактически обменял свой главный эфир на увольнение. Почему ведущего «До и после полуночи» считали символом честного телевидения, из-за чего он резко порвал с советским ТВ и какие личные трагедии преследовали журналиста до последних дней — в материале «Радио 1».
Детство Владимира Молчанова
Владимир Молчанов появился на свет 7 октября 1950 года в семье, где творчество и известность были частью повседневной жизни. Его отец Кирилл Молчанов писал музыку к знаменитым произведениям, мать Марина Пастухова-Дмитриева играла в театре и кино, а крестной мальчика стала сама Ольга Книппер-Чехова — вдова Антона Чехова.
Но в юности Владимир едва не выбрал совсем другую судьбу. Он серьезно занимался теннисом, стал чемпионом СССР среди юношей в парном разряде и даже прошел конкурс в Школу-студию МХАТ. Однако в последний момент отказался от актерской карьеры, а позже признавался, что на это решение сильно повлияла его сестра Анна Дмитриева.
«Воспитание я получал от старшей сестры. Она очень многое мне дала до 18 лет, а потом я женился, и все остальное дала жена», — подчеркивал Молчанов.
Вместо сцены он выбрал филологический факультет МГУ, а затем журналистику. Именно эта профессия сначала привела его в агентство печати «Новости», а позже сделала известным на всю страну.
Нацисты, расследования и первая громкая слава
В агентстве печати «Новости» молодой журналист оказался в 1973 году. Благодаря знанию нидерландского языка его отправили работать в Голландию спецкором, и именно там Молчанов неожиданно для себя погрузился в расследование преступлений нацистов.
История началась с просьбы знакомого проверить информацию о бывшем карателе Питере Ментене. Журналист лично отправился во Львов, нашел фигуранта и опубликовал материал, после которого преступник оказался за решеткой, а имя самого Молчанова впервые громко прозвучало в профессиональной среде.
Но на этом он не остановился, продолжив поиски, раскрыв 30 нацистских преступников и написав книгу «Возмездие должно свершиться». Она принесла журналисту еще большую известность, однако впереди его ждал уже совсем другой уровень популярности — телевизионный.
Ночное шоу, которое перевернуло телевидение
В 1987 году Молчанов пришел на Центральное телевидение — сначала в программу «Время», а затем ему предложили создать собственный проект. Так родилась передача «До и после полуночи», которую позже будут ставить в один ряд с программой «Взгляд».
Первый эфир вышел в ночь с 7 на 8 марта 1987 года. Гостем программы стал Андрей Миронов, и позже выяснилось, что это интервью оказалось последним телевизионным появлением артиста. Передача мгновенно стала сенсацией, потому что советские зрители впервые увидели не привычную сухую подачу, а живой разговор, музыку, запрещенные темы и людей, говорящих без заученных фраз.
Именно в эфире Молчанова показали клипы, которые тогда обсуждала вся страна. Ведущий не боялся поднимать темы, которых старались избегать даже известные журналисты: он говорил о жизни на Западе, обсуждал острые политические события и все чаще вступал в конфликт с руководством. Со временем это противостояние закончилось громким уходом с телевидения.
Уход Владимира Молчанова с телевидения
В начале 90-х программа «До и после полуночи» находилась на пике популярности, но именно тогда Молчанов принял решение, которое шокировало коллег и зрителей. Он сам ушел с Центрального телевидения после выхода фильма «Забой», посвященного шахтерам Луганска.
Вместо привычной советской картинки журналист показал тяжелую и страшную реальность. Руководство согласилось выпустить фильм только ценой увольнения телеведущего.
После премьеры фильма произошла трагедия — одна из шахт взорвалась, погибли десятки человек. Эта история еще сильнее ударила по журналисту, а сам Молчанов окончательно разочаровался в системе советского телевидения.
Возвращение к работе и критика ТВ
После ухода с ЦТ Молчанов исчез на несколько месяцев. В этот период ему даже предложили работу профессором в Голландии — престижный университет, хорошую зарплату и спокойную жизнь вдали от политических конфликтов.
Однако журналист отказался от предложения, потому что не захотел оставлять мать одну в России. Вскоре он вернулся в профессию, но отношения с государственными каналами у него фактически закончились.
«Я всегда был просто журналистом. Я надеюсь, им и уйду из этой жизни», — говорил Молчанов.
После этого он работал на REN-TV, «Ностальгии», канале «Мир», запускал проекты «И дольше века…», «Частная жизнь», «Полуночники», снимал документальные фильмы и вел эфиры на радио. При этом он все чаще резко критиковал современное телевидение, считая, что многие ток-шоу превратились в пример «телевизионного дегенератизма и уродства, как Кунсткамера в Санкт-Петербурге».
История любви, которая длилась всю жизнь: Владимир Молчанов и Консуэло Сегура
Со своей будущей женой Консуэло Сегурой Молчанов познакомился еще студентом во время поездки «на картошку». Позже телеведущий вспоминал, что девушка сама подошла к нему познакомиться из-за спора с подругой, а обычное знакомство быстро превратилось в роман.
Предложение руки и сердца журналист сделал в довольно драматичной обстановке — прямо в лодке, которая начала тонуть во время переправы через Оку.
Супруги прожили вместе больше 50 лет. Консуэло стала главным человеком в жизни телеведущего, его соавтором, шеф-редактором и самым жестким критиком.
«Рядом всегда человек, который может совершенно откровенно сказать тебе, если ты что-то делаешь неправильно», — говорил Владимир Кириллович.
В семье родилась дочь Анна, а позже появился внук Дмитрий. При этом сам Молчанов старался редко показывать близких публике и предпочитал оберегать личную жизнь от лишнего внимания.
Последние удары судьбы: смерть Владимира Молчанова
В последние годы здоровье телеведущего стремительно ухудшалось. Сначала он тяжело перенес коронавирус и проходил долгую реабилитацию, затем появились сообщения об онкологии, трансплантации печени и перенесенном инфаркте.
В 2022 году Молчанов оказался в больнице с тромбофлебитом. Именно там он узнал о смерти жены, и эта трагедия, по словам близких, буквально подкосила журналиста. Позже телеведущего несколько раз госпитализировали из-за сильных болей, проблем с желудочно-кишечным трактом и ухудшения состояния.
Несмотря на тяжелую болезнь, он продолжал преподавать, проводить творческие вечера и сниматься в интервью. В октябре 2025 года, незадолго до смерти, Молчанов появился в программе Татьяны Устиновой «Мой герой», где неожиданно откровенно говорил о цензуре, страхах и телевидении, которое уже никогда не станет прежним.
В ночь на 13 мая 2026 года Владимир Молчанов скончался в больнице. Ему было 75 лет, а причиной смерти официально назвали осложнения на фоне тяжелой и продолжительной болезни.
«Горе! Ушел из жизни замечательный, достойный человек Володя Молчанов. Талантливый и умный русский интеллигент... Мой большой друг. Потеря велика и невосполнима», — сказал телеведущий Юрий Рост.