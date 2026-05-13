«Рыцарское отношение»: Наталья Штурм почтила память Владимира Молчанова

13 мая 2026, 08:52

Певица Наталья Штурм почтила память телеведущего Владимира Молчанова

Наталья Штурм (Фото: Instagram* @nataliashturm)

Певица Наталья Штурм в своём блоге почтила память телеведущего Владимира Молчанова. Журналиста не стало 11 мая 2026 года.





Штурм назвала Молчанова человеком, который изменил телевидение. По словам артистки, программы Владимира Кирилловича были умными, познавательными, интеллигентными и с «человеческим лицом».

«Мне посчастливилось знать его лично: мы нечасто встречались в коридорах Останкино, он отличался каким-то рыцарским отношением к женщинам, благородством, красотой речи, неравнодушием. Приношу соболезнования его дочери Анне, с которой мы рожали на соседних койках, а также его любимому внуку Дмитрию, рождённому 10 января 2004 года», — поделилась исполнительница.



