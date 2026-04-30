Тюремное заключение, конфликт с властями и дом за 50 миллионов рублей: судьба Сергея Захарова. Почему он обвинял Кобзона в своих неудачах?
1 мая исполняется 76 лет со дня рождения советского и российского эстрадного певца и актёра Сергея Георгиевича Захарова — артиста, чьё имя в 1970-е годы гремело по всей стране. Обладатель редкого бархатного баритона, лауреат престижных международных конкурсов и кумир миллионов, он оставил заметный след в истории отечественной сцены. Певец скончался 14 февраля 2019 года. О его жизни, карьере и непростых отношениях с коллегами рассказал — в материале «Радио 1».
Биография Сергея Захарова: детство и первые шаги к сценеСергей Захаров родился 1 мая 1950 года в семье военного в украинском Николаеве. Однако долго на малой родине он не задержался: вскоре отца перевели в Байконур, где прошли детство и юность будущего артиста. Музыкальные способности, по всей видимости, передались ему по наследству — его дед на протяжении тридцати лет играл первым трубачом в Одесском оперном театре.
Несмотря на раннюю тягу к творчеству, в юности Захаров не связывал своё будущее с музыкой. Его всерьёз увлекал футбол. Он выступал вратарём за команду «Николаевский судостроитель» и даже играл за сборную Украины. Однако травма поставила крест на спортивной карьере.
После школы Захаров поступил в радиотехнический вуз, но судьба постепенно разворачивала его в сторону сцены. Во время службы в армии он стал ротным запевалой и солистом ансамбля «Дружба», созданного при Доме Советской армии. Руководство быстро оценило талант молодого исполнителя: его досрочно демобилизовали и направили в Москву для профессионального обучения.
Учеба в Гнесинке и знакомство с УтесовымВ столице Захаров поступил в Гнесинское училище, однако проучился там всего два года. Чтобы зарабатывать, он по вечерам выступал в ресторане «Арбат». Именно там произошла судьбоносная встреча: на молодого певца обратил внимание Леонид Утёсов.
Мэтр предложил Захарову присоединиться к его оркестру. В течение полугода начинающий артист гастролировал по стране в составе коллектива, однако полноценного наставничества не получил. Позже Захаров вспоминал, что Утесов относился к нему сдержанно и порой критично, при этом уделяя большое внимание собственной персоне. Тем не менее этот этап стал важной школой жизни и дал старт дальнейшей карьере певца.
Взлёт в Ленинграде и всесоюзная славаНастоящий успех пришёл к Захарову после переезда в Ленинград и работы в Мюзик-Холле. Уже в 20 лет он выделялся на эстраде редким бархатным баритоном, который быстро завоевал внимание публики.
В середине 1970-х годов карьера артиста стремительно пошла вверх. Он стал победителем конкурса «Сопот-74» и лауреатом «Золотого Орфея». Захаров активно выступал на крупнейших сценах страны, снимался в кино и приобрёл всесоюзную известность после роли в фильме «Небесные ласточки». На протяжении нескольких лет в СССР наблюдался настоящий всплеск популярности певца — так называемая «захаровомания».
Конкуренция и конфликт с КобзономВ тот же период на сцене укреплял позиции Иосиф Кобзон. Оба артиста работали в схожем жанре, что неизбежно создавало конкуренцию. По словам Захарова, именно это обстоятельство стало причиной напряжённых отношений. Как вспоминал петербургский журналист Михаил Садчиков, певец считал, что его карьера в Москве столкнулась с препятствиями из-за влияния Кобзона.
«Захаров говорил мне, что его карьера не удалась из-за Кобзона, который, по его мнению, почуяв конкурента, постарался использовать свои связи и "притормозить" петербургского баритона в Москве», — говорил Садчиков.Журналист признавался, что сначала сомневался в этих утверждениях: зачем столь влиятельному человеку, как Кобзон, тратить на это время? Однако Захаров приводил различные истории, услышанные от коллег и поклонников.
«Не скажи, не скажи, тут непростая ситуация была и Кобзон это понимал», — говорил Захаров.Примечательно, что именно Кобзона Захаров впоследствии чаще всего винил в том, что его карьера не достигла ожидаемых высот, а не события, которые действительно серьёзно повлияли на его судьбу.
Скандал с Людмилой Сенчиной и конфликт с властямиВ конце 1970-х годов вокруг имени Захарова разгорелись слухи, связанные с Людмилой Сенчиной — одной из самых популярных певиц того времени. Ей приписывали роман с первым секретарём Ленинградского обкома КПСС Григорием Романовым. Одновременно распространялись слухи о ее связи с самим Захаровым, которого считали неофициальным секс-символом СССР.
Сам Захаров категорически отрицал роман с певицей, подчёркивая, что был женат на Алле Салигулиной. При этом он утверждал, что хорошо знал о связи Сенчиной с Романовым и именно этот фактор, по его мнению, стал причиной последующих проблем с властями.
Судимость и резкий обрыв карьерыВ 1977 году произошел инцидент, который серьезно повлиял на судьбу артиста. После серии оскорблений в свой адрес Захаров вступил в драку с директором Мюзик-Холла, который перерос в драку. В отношении певца возбудили уголовное дело. Первые полгода после ареста он провел в следственном изоляторе «Кресты» в Ленинграде. Сергею Захарову дали ровно один год лишения свободы.
Артист полностью отбыл срок. Во время заключения он освоил профессию каменщика-бетонщика. Несмотря на тяжёлые условия и непростое окружение, Захаров сумел выдержать испытание. Эта история позже легла в основу документального фильма «Сергей Захаров. Звездная болезнь».
Спустя годы тема скандалов вновь всплыла в разговорах с журналистами. Михаил Садчиков рассказывал, что обсуждал эту ситуацию с Захаровым уже в 1990-х годах. К тому моменту он также пообщался с Людмилой Сенчиной, которая отрицала обвинения и выражала недовольство тем, что её имя продолжает фигурировать в подобных историях.
«Мне все равно, что Сенчина думает по этому поводу. У меня есть фактический материал на руках. Да и Романов признавался: что было, то было, ведь в конце 90-х во Дворце профсоюзов, на собрании Ленинградского землячества, где я давал сольный концерт, он подошел к сцене и сказал, что гордится тем, что в свое время дал этому артисту понять, кто есть кто», — говорил музыкант.
Возвращение после заключенияОсвобождение из мест заключения прошло без громких событий. Сергей Захаров предпринял попытку восстановить карьеру, однако столкнулся с холодным отношением со стороны концертных организаторов и телевизионных руководителей. В индустрии его воспринимали как человека с уголовным прошлым, что напрямую влияло на количество предложений.
Артиста перестали приглашать на популярные телевизионные программы, включая «Голубые огоньки», его выступления исчезли из музыкальных эфиров советского телевидения. Фактически единственной площадкой, где он сохранял стабильную работу, остался Ленинградский Мюзик-Холл.
Несмотря на это, Захаров не отказался от попыток вернуть себе прежний статус. В середине 1980-х годов он начал новый этап в карьере. Важным фактором стало снятие судимости, а также крупное выступление в 1983 году в БКЗ «Октябрьский». Этот концерт собрал представителей советской элиты, которые быстро сменили прежнюю настороженность на интерес к артисту.
После выступления в прессе появились многочисленные публикации, в которых отмечали «глубину исполнения», «редкий баритон» и «серьёзные перспективы» певца.
Потеря актуальности в эпоху переменНесмотря на успешное возвращение, закрепить результат Захарову не удалось. Уже через несколько лет у него случился профессиональный застой. Причиной стала неспособность адаптироваться к новым тенденциям в музыкальной индустрии и на телевидении.
Артист продолжал исполнять классический, интеллигентный репертуар, в то время как эстрада стремительно менялась. В конце 1980-х и особенно в 1990-е годы популярность набирали рок-исполнители и артисты, ориентированные на молодёжную аудиторию. Как отмечал Михаил Садчиков, даже признанные мастера сцены оказались вытеснены новой волной.
«Захаров вспоминал, что даже Кобзона и Пьеху тогда подвинули с пьедестала, на который взобрались "Кино", Игорь Тальков и Олег Газманов», — отметил он.Иногда Захарову всё же удавалось реализовывать отдельные телевизионные проекты, однако такие случаи оставались редкостью. В общий тренд новой эстрады он не вписывался, поэтому сосредоточился на гастрольной деятельности и выступал для аудитории, сохранявшей интерес к традиционному вокалу.
Параллельно артист занялся студийной работой. В Санкт-Петербурге он создал собственную звукозаписывающую студию. Для этого приобрёл двухкомнатную квартиру на улице Савушкина, расположенную рядом с его трёхкомнатными апартаментами.
Захаров поставил перед собой конкретную задачу: самостоятельно записывать и выпускать альбомы как собственного исполнения, так и других баритональных певцов. Готовые записи он распространял напрямую во время гастролей, минуя торговые сети.
«Мой труд в студии не пропал даром. Ни один диск я никогда не давал и не даю в торговую сеть», — рассказывал Захаров.Артист подчёркивал, что каждые полгода объём продаж достигал пяти тысяч экземпляров исключительно за счёт концертной аудитории.
Репертуар и главные произведенияВ репертуаре Сергея Захарова особое место занимали произведения, ставшие узнаваемыми для широкой публики. Среди них:
- «Три белых коня»;
- «Очи чёрные»;
- «Татьянин день»;
- «Яблони в цвету»;
- «Что так сердце растревожено».
Признание, награды и отношение к славеВ 1996 году Сергей Захаров получил звание Народного артиста Российской Федерации. В честь этого события он провёл специальный концерт и также принимал участие в поддержке Бориса Ельцина. Несмотря на официальные награды и признание, артист не скрывал внутреннего недовольства. Он считал, что в России его талант оценили не в полной мере.
Михаил Садчиков предложил артисту записать интервью о Санкт-Петербурге — городе, где певец прожил значительную часть жизни. Однако Захаров отказался, объяснив это личным отношением.
«В этом городе меня всегда недолюбливали. Я всегда чувствовал себя в Петербурге немного чужим и поэтому не хотел бы воспевать его», — сказал певец.
Личная жизнь Сергея ЗахароваС будущей супругой Аллой он познакомился ещё в подростковом возрасте: ему было 14 лет, ей — 16. Вскоре после начала отношений они поженились и прожили вместе более пятидесяти лет. Алла сопровождала его на всех этапах жизни: от периода стремительной популярности в 1970-х до тяжёлых испытаний, включая заключение.
У супругов родилась дочь Наталья, которая впоследствии подарила артисту двоих внуков — Станислава и Яна. Семья занимала центральное место в его жизни. Со временем Захаров решил отойти от ритма большого города. Он построил дом в Зеленогорске под Санкт-Петербургом, где проводил значительную часть времени, занимаясь хозяйством и садом.
Последние годы и смерть Сергея Захарова14 февраля 2019 года Сергей Захаров скончался в одной из московских клиник. На момент смерти ему было 68 лет. Причиной стала сердечная недостаточность.
В СМИ широко обсуждали его загородную недвижимость в районе Зеленогорска. Стоимость дома оценивали примерно в 50 миллионов рублей. По словам Михаила Садчикова, эта цена соответствовала уровню престижности района. Сам Захаров рассказывал, что приобрёл участок не только за счёт собственных средств, но и благодаря связям, а затем на протяжении многих лет инвестировал в развитие дома.
В середине 1990-х годов артист также приобрёл недвижимость за рубежом — дом в Болгарии на побережье моря, а затем апартаменты в Испании. Он регулярно жил в разных странах, чередуя пребывание за границей с поездками по России.
Помимо этого, Захаров владел квартирой в центре Москвы, где останавливался во время гастролей.