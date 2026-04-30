Стас Пьеха разрушил брак своей новой возлюбленной
Бывший супруг стилистки Полины Плехановой Егор Романов заявил, что ее сближение со Стасом Пьехой подтолкнуло семью к расставанию. По его словам, после этой новости он решил разорвать отношения.
В марте 2025 года певец объявил аскезу на романтику. Тогда артист говорил, что хочет заняться творчеством и разобраться с личными кризисами. Сейчас в светской хронике обсуждают его возможный роман с 30-летней стилисткой.
По данным Super, Плеханова работает над гардеробом Пьехи с 2025 года. В какой момент деловое общение перешло в личное, издание не уточняет. При этом СМИ связывает именно этот роман с разладом в семье Полины. Егор Романов признался, что не держит зла и даже чувствует облегчение. Он добавил, что в этой истории остались «незакрытые вопросы».
Источник из окружения экс-супругов рассказал, что развод оформили 4 апреля. По его версии, отношения стилистки с артистом начались раньше этой даты. У Полины есть шестилетний сын. Сами Стас Пьеха и Плеханова свои отношения не подтверждают. Вместо прямых заявлений они оставляют в соцсетях многозначительные комментарии.
