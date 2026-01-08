08 января 2026, 16:54

Стефания-Марьяна Гурская и Сергей Нетиевский (фото: кадр из шоу «Уральские пельмени»)

Стефания-Марьяна Гурская получила известность благодаря шоу «Уральские пельмени», где она воплощала эксцентричные образы с разлетевшимися на цитаты фразами. Однако сейчас артистка не появляется в публичном поле и не участвует в телевизионных проектах. Что с ней случилось, какой диагноз ей поставили и кто её муж, с которым она встречалась 11 лет, – в материале «Радио 1».





Содержание Детство и происхождение Стефания-Марьяна в КВН: первые шаги к популярности Гурская в «Уральских пельменях»: успех и уход После телевидения: театр и кино Внешность, стиль и работа с собой Диагноз и пауза в карьере Личная жизнь Стефании-Марьяны Гурской Стефания-Марьяна Гурская сейчас

Детство и происхождение

Стефания-Марьяна Гурская (фото: кадр из шоу «Уральские пельмени»)

«В детстве я увидела Ванессу Мэй — она играла на скрипке и танцевала. И я подумала: вау, хочу так же! А потом поняла, что ненавижу музыку. Просто ненавижу. Но закончила музыкалку с отличием — на упрямстве».

Стефания-Марьяна в КВН: первые шаги к популярности

Гурская в «Уральских пельменях»: успех и уход

Стефания-Марьяна Гурская и Дмитрий Брекоткин (фото: кадр из шоу «Уральские пельмени»)

«Я не конфликтная, но я всё вижу. Людей, настроение, недосказанности. В какой-то момент мне стало слишком некомфортно».

После телевидения: театр и кино

Внешность, стиль и работа с собой

Стефания-Марьяна Гурская (фото: кадр из шоу «Уральские пельмени»)

Диагноз и пауза в карьере

«Иногда это просто серый фон, а иногда — я лежу неделями. Не могу встать, не могу говорить, не могу быть», – описывала она своё состояние.

Личная жизнь Стефании-Марьяны Гурской

Стефания-Марьяна Гурская и Дмитрий Брекоткин (фото: кадр из шоу «Уральские пельмени»)

Стефания-Марьяна Гурская сейчас

«В Москве я чужая, а в Екатеринбурге — дома».