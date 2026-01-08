«У меня диагноз»: куда пропала украинская звезда «Уральских пельменей» Стефания-Марьяна Гурская, почему ушла из проекта и кто её муж?
Стефания-Марьяна Гурская получила известность благодаря шоу «Уральские пельмени», где она воплощала эксцентричные образы с разлетевшимися на цитаты фразами. Однако сейчас артистка не появляется в публичном поле и не участвует в телевизионных проектах. Что с ней случилось, какой диагноз ей поставили и кто её муж, с которым она встречалась 11 лет, – в материале «Радио 1».
Детство и происхождение
Стефания-Марьяна Гурская родилась 9 января 1992 года во Львове, в польской семье. Её двойное имя появилось не случайно: мама хотела назвать дочь Стефанией, отец — Марьяной. В итоге в документах закрепились оба имени. При крещении девочку назвали Стефанией по католическому календарю. В быту близкие называют её Стеша или Маричка.
Когда Стефании было всего несколько месяцев, семья переехала в Россию — в Каменск-Уральский, где прошли её детство и юность. Позже она жила и училась в Екатеринбурге. У артистки есть младшие брат и сестра.
С ранних лет Гурская тянулась к сцене. В детстве она училась в музыкальной школе по классу скрипки:
«В детстве я увидела Ванессу Мэй — она играла на скрипке и танцевала. И я подумала: вау, хочу так же! А потом поняла, что ненавижу музыку. Просто ненавижу. Но закончила музыкалку с отличием — на упрямстве».
В школе Стефания не была отличницей, но выделялась харизмой и чувством юмора. После девятого класса она поступила в Екатеринбургский педагогический колледж, однако профессию педагога для себя не рассматривала.
Стефания-Марьяна в КВН: первые шаги к популярности
Именно в студенческие годы Гурская попала в КВН. Сначала она выступала в командах Каменска-Уральского, затем — в екатеринбургском коллективе «Голоса», с которым дошла до фестиваля в Сочи. Параллельно Стефания подрабатывала аниматором, выступала для детей в пиратском костюме с дредами и активно набиралась сценического опыта.
Позже она стала участницей женского дуэта «Пластилин», который выступал на различных фестивалях КВН. Именно участие в телепередаче «МясорУПка» в 2012 году привлекло внимание продюсеров «Уральских пельменей». Для молодой артистки это стало переломным моментом.
Гурская в «Уральских пельменях»: успех и уход
В шоу «Уральские пельмени» Стефания-Марьяна впервые появилась 8 марта 2013 года в номере «Когда нечего надеть» вместе с Дмитрием Брекоткиным. Вскоре она стала постоянной участницей программ и одной из трех женщин в коллективе наряду с Юлией Михалковой и Иланой Юрьевой.
За несколько лет Гурская прошла путь от новичка без актерского образования до заметной героини популярных скетчей. Однако в 2015 году стало известно, что она покидает проект. Причины ухода породили множество слухов — от конфликтов в коллективе до профессионального выгорания.
Сама артистка объясняла решение так:
«Я не конфликтная, но я всё вижу. Людей, настроение, недосказанности. В какой-то момент мне стало слишком некомфортно».
По её словам, она устала от напряженного ритма и почувствовала, что достигла внутреннего потолка. Уход был осознанным, хотя и рискованным шагом фактически «в никуда».
После телевидения: театр и кино
Практически сразу после ухода из шоу Стефанию пригласили на кастинг сериала «Гражданский брак» на телеканале ТНТ. Несмотря на участие более сотни профессиональных актрис, роль язвительной подруги главной героини досталась именно ей. Премьера сериала состоялась 9 января 2017 года, в день рождения Гурской.
Параллельно артистка вернулась в Екатеринбург, где стала работать в независимом театре TURDUS. Она сыграла в спектаклях «Секс в большом баре» и «Чисто женский концерт», которые зрители тепло приняли, отмечая узнаваемый юмор и живые образы.
Также Гурская пробовала себя в качестве ведущей интернет-проекта «Барные сплетни», однако шоу не получило широкого отклика и было закрыто.
Внешность, стиль и работа с собой
В начале карьеры Стефания-Марьяна комплексовала из-за внешности. В «Уральских пельменях» её нередко воспринимали старше реального возраста. Переломным моментом стало участие в молодёжном проекте «17/45», пропагандирующем здоровый образ жизни.
Изначально Гурская пришла туда не ради похудения, а чтобы избавиться от зажатости и неуверенности. Однако за три месяца она сбросила около 5 килограммов, что заметно изменило её внешний облик. Позже артистка активно вела блог, делилась личными размышлениями и фотографиями, но со временем почти полностью свернула активность в соцсетях.
В 2018 году она рассказала, что перешла на вегетарианство, пытаясь справиться с депрессивным состоянием. Позднее Гурская открыто говорила о проблемах с психическим здоровьем.
Диагноз и пауза в карьере
В 2024 году Стефания-Марьяна впервые публично призналась, что у неё диагностировано тревожно-депрессивное расстройств. По её словам, состояние носит цикличный характер: периоды высокой активности сменяются длительными фазами упадка.
«Иногда это просто серый фон, а иногда — я лежу неделями. Не могу встать, не могу говорить, не могу быть», – описывала она своё состояние.
Именно по этой причине в последние годы Гурская практически не участвует в громких проектах, предпочитая беречь силы и работать в комфортном для себя ритме.
Личная жизнь Стефании-Марьяны Гурской
Стефания-Марьяна состоит в длительных отношениях с архитектором и дизайнером интерьеров Сергеем Фархутдиновым, с которым познакомилась ещё во времена КВН. Пара живёт в гражданском браке, стараясь не афишировать личную жизнь.
27 мая 2024 года Гурская сообщила, что после 11 лет отношений возлюбленный сделал ей предложение. Детей у пары пока нет.
Стефания-Марьяна Гурская сейчас
Сегодня артистка живет между Екатеринбургом и Москвой, но не скрывает, что именно Урал считает своим домом:
«В Москве я чужая, а в Екатеринбурге — дома».
Она продолжает заниматься театром, иногда снимается в рекламе, участвует в благотворительных инициативах и сознательно избегает чрезмерного внимания к своей персоне. Для поклонников Стефания-Марьяна Гурская остаётся примером человека, который сумел вовремя остановиться, выйти из гонки за популярностью и выбрать жизнь в согласии с собой.