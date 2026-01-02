02 января 2026, 11:03

Данила Якушев (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Данила Якушев – российский актёр, прославившийся благодаря ролям в «Молодёжке», «Горько!» и «Майоре Громе». 3 января он отметит юбилей – 40 лет. Почему артист до сих пор не женат и открыто отказывается от брака, что его связывает с Марией Пироговой и как прошла первая выставка его картин – в материале «Радио 1».





Содержание Биография Данила Якушева: детство и юность Первые шаги в кино и путь к узнаваемости Главные роли и популярные проекты Личная жизнь и громкие расставания Скандал на Украине Увлечения и творческая сторона Данила Якушев сейчас

Биография Данила Якушева: детство и юность

Данила Якушев с мамой (фото: Instagram* @capdan)

Первые шаги в кино и путь к узнаваемости

Главные роли и популярные проекты

Данила Якушев с коллегами по фильму «Одноклассницы» (фото: Instagram* @capdan)

Личная жизнь и громкие расставания

«Да какой институт семьи?! Я ни разу не был женат. Все мои друзья развелись. Кому-то из них не дают видеть детей. У них уже вся голова седая от этих нервов. Зачем мне все это надо? Хотя каждый год вижу себя отцом. По осени накрывает – хочу сына! И когда-нибудь приду к этому. Но пока не тороплюсь».

Данила Якушев и Кристина (фото: Instagram* @capdan)

Скандал на Украине

«Если честно, я думала отказаться от досъёма сцен, потому что там есть два российских актёра, которые даже ничего не написали в своих соцсетях <...> [об СВО – прим. ред]. Первый – Данила Якушев, а второго не помню», – заявила Женисенко в одном из интервью.

Увлечения и творческая сторона

«На самом деле это именно благодаря друзьям выставка и появилась. Они меня, можно сказать, вытащили в Москву. Сегодня жизнь в лесу мне ближе. Я все картинки рисовал в экспедициях, в лесу, у озера, на лодке, на крыльце своего дома, в тишине. Увидев их, друзья сказали, что мои картины должны видеть люди. Я ответил, что когда-нибудь сделаю выставку. В итоге все случилось. Это моя первая выставка. Я нигде не учился этому, поэтому мне неловко все это показывать…»

Данила Якушев (фото: Instagram* @capdan)

Данила Якушев сейчас