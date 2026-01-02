Отказ от брака, бездетность и роман со звездой «Молодёжки»: как сейчас живёт Данила Якушев и почему он попал в скандал на Украине?
Данила Якушев – российский актёр, прославившийся благодаря ролям в «Молодёжке», «Горько!» и «Майоре Громе». 3 января он отметит юбилей – 40 лет. Почему артист до сих пор не женат и открыто отказывается от брака, что его связывает с Марией Пироговой и как прошла первая выставка его картин – в материале «Радио 1».
Биография Данила Якушева: детство и юность
Данила Якушев родился 3 января 1986 года в Москве. С ранних лет он был глубоко увлечён спортом: занимался баскетболом и выступал за юношескую сборную города, профессионально тренировался в боксе и к 18 годам получил звание мастера спорта, плавал и играл в футбол. В юности он всерьёз задумывался о карьере в большом спорте или изучении иностранных языков.
В 16 лет Якушев по специальной программе отправился на обучение в США, где провёл шесть месяцев.
Поворотным моментом в его жизни стал летний лагерь для детей с творческими задатками. Там Данила влюбился в девочку, мечтавшую стать актрисой. Желая доказать, что он не только спортсмен, но и романтик, Якушев решил поступать в театральный вуз. Позже он признавался, что именно эта история во многом определила его дальнейшую судьбу, хотя сама девушка актрисой так и не стала.
После школы Данила сначала поступил в Щепкинское высшее театральное училище, но спустя полгода перевёлся на актёрский факультет Международного славянского института имени Г. Державина, где обучался на курсе Вячеслава Долгачёва. В 2007 году он получил диплом и был принят в труппу Нового драматического театра в Москве.
Первые шаги в кино и путь к узнаваемости
Кинодебют Данилы Якушева состоялся в 2005 году – он сыграл эпизодическую роль в фильме Игоря Апасяна «Граффити». В последующие годы актёр регулярно снимался, однако ему доставались в основном роли второго плана и небольшие эпизоды. Среди проектов того периода – сериал «Ангел и демон», комедия «Горько!», сериал «До смерти красива», а также участие в популярных телепроектах.
Переломным этапом стал 2013 год. Тогда на экраны вышел мини-сериал «Сила любви», где Якушев исполнил главную роль адвоката Андрея Соколова. Несмотря на сдержанную реакцию зрителей, актёрская работа была отмечена положительно.
В том же году Данила появился в сериале «Молодёжка», сыграв Виктора Анатольевича – тренера по спецсистеме хоккейного клуба «Медведи». Хотя его персонаж появился всего в одной серии, эта роль оказалась ключевой: у актёра появились первые поклонники, а режиссёры стали чаще приглашать его в новые проекты.
Главные роли и популярные проекты
После «Молодёжки» карьера Якушева пошла в гору. В 2014 году он сыграл главную роль в мелодраме «Барби и медведь», а в 2015-м появился в комедии «30 свиданий» в образе несостоявшегося жениха героини Наталии Медведевой.
В последующие годы актёр снимался в сериале «Мамочки», фильме «Суперплохие» и комедии «Одноклассницы», где главные роли исполнили Светлана Ходченкова, Екатерина Вилкова и Ольга Кузьмина. В 2017 году вышло продолжение – «Одноклассницы: Новый поворот», в котором Якушев вновь сыграл Гришу.
Отдельного внимания заслуживает участие Данилы в короткометражном фильме «Майор Гром», ставшем первым экранным проектом об отечественном супергерое. Актёр исполнил роль одного из членов банды – Водилы.
Всего в фильмографии Данилы Якушева более 100 работ. Он снимался в проектах «Интерны», «Зайцев + 1», «Триггер», «Звоните ДиКаприо!», «Женщина в состоянии развода», «Сельский детектив» (более 15 частей), «Оффлайн» и других.
Личная жизнь и громкие расставания
Личная жизнь актёра не раз становилась предметом обсуждений. Во время съёмок «Молодёжки» Данила познакомился с Марией Пироговой, известной зрителям по роли дочери доктора Быкова в сериале «Интерны». Отношения развивались стремительно, пара начала жить вместе, однако спустя чуть более года они расстались. Причиной стали ревность и внимание к актрисе со стороны коллег по сериалу.
Также известно, что Якушев три года состоял в отношениях с фотомоделью Раей Гришиной.
В настоящее время Данила Якушев не женат и детей у него нет. Своё отношение к браку он объяснял откровенно:
«Да какой институт семьи?! Я ни разу не был женат. Все мои друзья развелись. Кому-то из них не дают видеть детей. У них уже вся голова седая от этих нервов. Зачем мне все это надо? Хотя каждый год вижу себя отцом. По осени накрывает – хочу сына! И когда-нибудь приду к этому. Но пока не тороплюсь».
Актёр также заявлял, что не хочет больше строить отношения с актрисами.
При этом, судя по соцсетям Якушева, сейчас он состоит в отношениях с моделью Кристиной.
Скандал на Украине
После начала российской спецоперации на Украине Данила Якушев не делал публичных заявлений. В России такое молчание не вызвало заметной реакции, тогда как на украинской стороне ситуация получила резонанс.
Поводом для конфликта стал сериал «Крепостная», в котором принимал участие актёр. Вокруг проекта разгорелся скандал, связанный с присутствием в нём российских артистов.
Украинская актриса Наталка Женисенко сообщила, что её саму и съёмочную группу обвинили в сотрудничестве с коллегами из России. По её словам, ситуация была настолько напряжённой, что она задумывалась об отказе от досъёмок отдельных сцен.
«Если честно, я думала отказаться от досъёма сцен, потому что там есть два российских актёра, которые даже ничего не написали в своих соцсетях <...> [об СВО – прим. ред]. Первый – Данила Якушев, а второго не помню», – заявила Женисенко в одном из интервью.
Увлечения и творческая сторона
Помимо кино и театра, Данила Якушев активно занимается творчеством. Он рисует, изготавливает мебель, увлекается рыбалкой, катается на скейтборде и мотоцикле и поддерживает спортивную форму.
В 2023 году актёр представил свою первую персональную выставку. О том, как она появилась, он рассказывал так:
«На самом деле это именно благодаря друзьям выставка и появилась. Они меня, можно сказать, вытащили в Москву. Сегодня жизнь в лесу мне ближе. Я все картинки рисовал в экспедициях, в лесу, у озера, на лодке, на крыльце своего дома, в тишине. Увидев их, друзья сказали, что мои картины должны видеть люди. Я ответил, что когда-нибудь сделаю выставку. В итоге все случилось. Это моя первая выставка. Я нигде не учился этому, поэтому мне неловко все это показывать…»
Данила Якушев сейчас
Актёр продолжает активно работать. Его фильмография насчитывает уже 140 проектов. В следующем году на экраны выйдут четыре картины с его участием: «Папа может», «Илия Муромец», «Завербованный» (главная роль) и «Боги Кнорозова».