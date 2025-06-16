16 июня 2025, 16:07

Алена Рапунцель (фото: Instagram* / alenatoffi_official)

В последнее время в Сети активно обсуждали возможное расставание звезды телепроекта «Дом-2» Алены Рапунцель и ее нынешнего избранника — бизнесмена Александра Смурова. Поводом для подобных слухов стали тревожные публикации в соцсетях экс-участницы реалити. Однако сама Алена публично опровергла слухи, поблагодарив возлюбленного за поддержку в непростой жизненный момент. Как сейчас ​живет Рапунцель и ​что случилось ​с ее сыном, расскажет «Радио 1».





Содержание Жизнь до «Дома-2»: предательство и депрессия Алена Рапунцель на «Доме-2» Конфликт с сестрой и роман с Ильёй Яббаровым Материнство и череда неудачных романов Второй ребёнок и неудачный брак с Ильёй Семиным Новая глава: отношения с Александром Смуровым и собственный бизнес Трагедия в семье: травма сына

Жизнь до «Дома-2»: предательство и депрессия

Алена Рапунцель на «Доме-2»

Конфликт с сестрой и роман с Ильёй Яббаровым

Алена Рапунцель (фото: Instagram* / alenatoffi_official)



Материнство и череда неудачных романов

Второй ребёнок и неудачный брак с Ильёй Семиным

Новая глава: отношения с Александром Смуровым и собственный бизнес

Алена Рапунцель (фото: Instagram* / alenatoffi_official)



«Мне пришлось уйти на 10 месяцев из соцсетей и выдержать различное количество слухов. Это я сделала, чтобы вернуться с новыми новостями. Да, у меня появился третий ребенок — и это мой первый офлайн-проект. Реализовать свой потенциал не только как блогера в информационном пространстве, но и построить бизнес», — рассказала она в беседе со «СтарХитом».

Трагедия в семье: травма сына