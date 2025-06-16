«У меня появился третий ребенок»: встречалась с бывшим сестры и разрушила семью, как живет звезда «Дома-2» Алена Рапунцель
В последнее время в Сети активно обсуждали возможное расставание звезды телепроекта «Дом-2» Алены Рапунцель и ее нынешнего избранника — бизнесмена Александра Смурова. Поводом для подобных слухов стали тревожные публикации в соцсетях экс-участницы реалити. Однако сама Алена публично опровергла слухи, поблагодарив возлюбленного за поддержку в непростой жизненный момент. Как сейчас живет Рапунцель и что случилось с ее сыном, расскажет «Радио 1».
Жизнь до «Дома-2»: предательство и депрессияДо участия в проекте Алена Савкина, известная публике под псевдонимом Рапунцель, была помолвлена и состояла в стабильных отношениях. Однако внезапное расставание стало для нее эмоциональным потрясением и появилась депрессия, из которой она долго не могла выбраться. Участие в реалити-шоу стало, по ее признанию, попыткой встряхнуться и начать новую главу жизни.
Алена Рапунцель на «Доме-2»В 2018 году Алена впервые появилась на «Доме-2» вместе с зятем Дмитрием Дмитренко, приехав навестить свою беременную сестру Ольгу Рапунцель. Вскоре она приняла решение остаться в качестве участницы. На фоне эпатажной Ольги, Алена выделялась сдержанностью и естественностью: появлялась в эфире без макияжа и не прибегала к пластике. Зрители быстро приняли Алену и она стала одной из любимиц аудитории.
Конфликт с сестрой и роман с Ильёй ЯббаровымОдним из первых громких событий в жизни Алены на проекте стал роман с Ильей Яббаровым — бывшим возлюбленным её сестры. Этот факт спровоцировал серьёзный конфликт между девушками. Ольга уговаривала Алену покинуть шоу, однако многие участники подозревали, что за её действиями стоит зависть.
Отношения Алены и Яббарова сопровождались скандалами и изменами. Вскоре стало известно о беременности Алены. Несмотря на протесты родственников, она решила оставить ребёнка.
Материнство и череда неудачных романов7 февраля 2019 года Савкина родила сына, которого назвала Богданом. С отцом ребёнка к тому моменту она уже рассталась. Впоследствии Алена пыталась построить отношения с другими мужчинами, включая Романа Макеева и Максима Колесникова, однако эти союзы оказались недолговечными. В августе 2020 года Савкина покинула проект из-за конфликта с ведущими и другими участниками.
Второй ребёнок и неудачный брак с Ильёй Семиным3 сентября 2021 года Алена вышла замуж за Илью Семинова. В марте 2022-го у них родился сын Святослав. Однако семейная жизнь оказалась непрочной. Вскоре после рождения ребёнка Алена заявила о расставании из-за подозрений в измене. В январе 2023 года брак был официально расторгнут.
Новая глава: отношения с Александром Смуровым и собственный бизнесПосле развода Савкина начала встречаться с бизнесменом Александром Смуровым. На момент их знакомства он находился в браке, однако позже развёлся. Новый союз Алены вызвал волну критики: пользователи обвиняли её в разрушении семьи Смурова и в частой смене партнёров, что, по их мнению, негативно влияет на детей.
Тем не менее Алена неоднократно подчеркивала, что Александр стал для её сыновей настоящей опорой и заменил им отца.
На протяжении 10 месяцев Савкина почти не появлялась в социальных сетях, что породило новые слухи. Позже она объяснила, что всё это время работала над запуском собственного проекта — фьюжн-бистро, сочетающего русскую и европейскую кухни. По её словам, реализация идеи потребовала полной самоотдачи: от дизайна и строительства до подбора команды и организации процессов.
«Мне пришлось уйти на 10 месяцев из соцсетей и выдержать различное количество слухов. Это я сделала, чтобы вернуться с новыми новостями. Да, у меня появился третий ребенок — и это мой первый офлайн-проект. Реализовать свой потенциал не только как блогера в информационном пространстве, но и построить бизнес», — рассказала она в беседе со «СтарХитом».