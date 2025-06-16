Вдова Паши Техника сделала очередное заявление о его смерти

16 июня 2025, 14:52

Ева Карицкая: Паша Техник умер из-за неправильных препаратов

Паша Техник (Фото: Instagram*/techniquepashalive)

Экс-супруга почившего рэпера Паши Техника Ева Карицкая заявила, что он умер из-за неправильно подобранных черными прокапщиками препаратов. Блогерша подчеркнула, что нелегалов вызывали вместо скорой помощи. По ее мнению, они не могли дать адекватную оценку состоянию исполнителя.





