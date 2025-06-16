Вдова Паши Техника сделала очередное заявление о его смерти
Ева Карицкая: Паша Техник умер из-за неправильных препаратов
Экс-супруга почившего рэпера Паши Техника Ева Карицкая заявила, что он умер из-за неправильно подобранных черными прокапщиками препаратов. Блогерша подчеркнула, что нелегалов вызывали вместо скорой помощи. По ее мнению, они не могли дать адекватную оценку состоянию исполнителя.
«И на протяжении трех дней, к сожалению, они сами принимали решение, то есть без ведома родственников, вызывать каких-то нелегальных прокапщиков, что привело его к гибели», — сказала Ева в рамках пресс-конференции «Новых людей», посвященной открытию фонда помощи наркозависимым «Второй шанс».Карицкая вместе с матерью Паши Техника решили стать членами попечительского совета организации, чтобы истории, подобные Пашиной, не повторялись. Кроме того, на базе фонда разработают систему информирования родителей наркозависимых. Им расскажут, как выявить первые признаки детской наркозависимости и как убедить детей начать лечение.
*Запрещен в РФ