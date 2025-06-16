«Мы обе умерли»: звезда «Формулы любви» рассказала о тяжелых родах

16 июня 2025, 14:22

Елена Валюшкина чуть не умерла с дочерью во время родов

Елена Валюшкина (Фото: Telegram @ElenaValushkina)

Заслуженная артистка России Елена Валюшкина в интервью журналу «Караван историй» призналась, что во время вторых родов пережила клиническую смерть и едва не потеряла ребёнка. Звезда фильма «Формула любви» не оставляла надежды на появление в её жизни долгожданного малыша даже после поставленного ей бесплодия.





Елена прошла серьёзное лечение, но оно чуть не стоило ей жизни — необходимая операция вызвала у артистки клиническую смерть. В надежде стать родителями Валюшкина и её муж Александр Яцко решились на ЭКО, благодаря которому она смогла стать мамой дважды. Однако, обе беременности протекали тяжело, а во время вторых родов Елена едва не умерла.

«При рождении Маши мы с ней обе умерли. Она задышала, когда ее поместили в специальный бокс. А я на операционном столе находилась в состоянии клинической смерти от большой потери крови. Но откачали», — рассказала актриса.