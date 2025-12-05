05 декабря 2025, 17:10

Екатерина Кабак (фото: Instagram* / katekabak)

Российская актриса, продюсер и радиоведущая Екатерина Кабак ещё школьницей оказалась на съемочной площадке молодежного сериала «Клуб», что определило её дальнейший профессиональный путь. Сегодня она развивается в кино и телевизионных проектах. 6 декабря артистке исполняется 35 лет. О её биографии, творческом пути и отношениях с Тимуром Родригезом — читайте в материале ​«Радио 1».





Содержание Биография Екатерины Кабак: ранние годы и семья Первые творческие шаги: театр, телевидение и конкурсы «Клуб»: роль, которая стала путёвкой в кино Начало профессионального пути и решение поступить во ВГИК Обучение в Лондоне и возвращение в Россию Фильмография 2020-х: новые проекты и эксперименты Личная жизнь Екатерины Кабак Екатерина Кабак сегодня

Биография Екатерины Кабак: ранние годы и семья

«Мама и папа познакомились в первый день весны, когда были еще студентами. И папа сделал маме предложение на 11-й день знакомства. Папа не может без мамы ни дня и до сих пор еле-еле отпускает ее в какие-то поездки. Он еще тогда ей сказал: "Я сделаю всё, чтобы у тебя была возможность не работать всю жизнь". И сдержал свое слово», — вспоминала Катя.

Первые творческие шаги: театр, телевидение и конкурсы

Екатерина Кабак (фото: Instagram* / katekabak)



«Клуб»: роль, которая стала путёвкой в кино

«Во время кастинга я зашла в комнату, села на стул, сказала: "Может, познакомимся?". и начала нести какой-то бред, но очень быстро. Меня перебил продюсер: "Сколько тебе лет?". Тут я сменила темп, положила ногу на ногу и сказала своим самым низким и томным голосом: "А что, возраст имеет значение?". Они были в шоке, потому что я попала в героиню, которую они искали», — рассказала Кабак.

Начало профессионального пути и решение поступить во ВГИК

Обучение в Лондоне и возвращение в Россию

Екатерина Кабак и Андрей Чадов (фото: Instagram* / katekabak)



Фильмография 2020-х: новые проекты и эксперименты

Личная жизнь Екатерины Кабак

Роман Екатерины Кабак и Тимура Родригеза

Екатерина Кабак и Тимур Родригез (фото: Instagram* / katekabak)



Почему распался брак Кабак: откровения актрисы

«Мой брак продлился семь лет. Впервые о разводе мы заговорили два года назад. В любых отношениях наступает момент, когда мнения, желания начинают расходиться. И важно сказать, с чем ты готов мириться, а с чем нет. Это не ультиматум. Это правило, которые вы создаете вдвоем, они необходимы, чтобы слышать друг друга, уметь договариваться. У нас не получилось», — призналась актриса.

«Решение о разводе обычно не принимается спонтанно. К нему продолжительное время что-то ведет. В моем случае Тимур не был причиной развода. И я не ушла к нему, как неправомерно написали многие СМИ. Я никогда не делала такого заявления», — подчеркнула Екатерина.

Отношения с бывшим мужем и дочерью

«Мы объясняли ей, что мы ее по-прежнему любим. Детям важно, чтобы им было весело, безопасно и понятно», — сказала она в беседе «7 дней».

Екатерина Кабак с бывшим мужем и дочкой (фото: Instagram* / katekabak)



Екатерина Кабак сегодня