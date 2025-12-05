Училась в Лондоне, развелась с мужем и ушла к Родригезу: как живет звезда «Клуба» Екатерина Кабак и что ее связывает с Андреем Чадовым?
Российская актриса, продюсер и радиоведущая Екатерина Кабак ещё школьницей оказалась на съемочной площадке молодежного сериала «Клуб», что определило её дальнейший профессиональный путь. Сегодня она развивается в кино и телевизионных проектах. 6 декабря артистке исполняется 35 лет. О её биографии, творческом пути и отношениях с Тимуром Родригезом — читайте в материале «Радио 1».
Биография Екатерины Кабак: ранние годы и семьяЕкатерина Кабак родилась 6 декабря 1990 года в Москве. Она выросла в творческой семье: мать занималась флористическим дизайном, а отец — инженер по профессии — успешно развивал свой бизнес и при этом находил время для стихов и фотографии.
«Мама и папа познакомились в первый день весны, когда были еще студентами. И папа сделал маме предложение на 11-й день знакомства. Папа не может без мамы ни дня и до сих пор еле-еле отпускает ее в какие-то поездки. Он еще тогда ей сказал: "Я сделаю всё, чтобы у тебя была возможность не работать всю жизнь". И сдержал свое слово», — вспоминала Катя.С детства родители уделяли внимание обучению дочери: Катя свободно говорила на английском уже в пять лет, дополнительно занималась хореографией и музыкой.
Яркая внешность девочки привлекла внимание педагогов, и родители отвели её в модельную школу Вячеслава Зайцева. Там юные ученицы осваивали азы подиумной работы и учились уверенно держаться перед камерой.
Первые творческие шаги: театр, телевидение и конкурсыС десяти лет Екатерина выступала на сцене детского театра «Эколь». Умение работать перед публикой помогло ей стать финалисткой конкурса юных красавиц «Мисс Подмосковья» и принять участие в популярных телепроектах «Утренняя звезда», «Большая стирка», «Большое плавание», «Будь готов», «Песенка года» и «12 злобных зрителей».
После окончания модельной школы Кабак вошла в состав Детского театра моды и танца, с которым в течение шести лет неоднократно участвовала в показах и завоевала Гран-при первой российской Недели детской моды.
Особенным событием для неё стало участие в спектакле «Реквием», посвящённом памяти жертв теракта на Дубровке. Танцевальная партия девушки оказалась настолько эмоциональной, что зрители встречали её слезами и продолжительными аплодисментами. За эту работу Екатерина получила премию «Восходящая звезда».
На выпускном школьном конкурсе спектаклей на иностранных языках Кабак сыграла миссис Дулиттл в постановке «Пигмалион» и получила главный приз.
«Клуб»: роль, которая стала путёвкой в киноВ 2005 году 15-летняя Екатерина Кабак оказалась на съемках сериала «Клуб», который стал одним из самых узнаваемых проектов среди молодежи 2000-х. Случайное знакомство на круизном лайнере с кастинг-директором привело девушку на пробы, а затем — на роль Малолетки.
«Во время кастинга я зашла в комнату, села на стул, сказала: "Может, познакомимся?". и начала нести какой-то бред, но очень быстро. Меня перебил продюсер: "Сколько тебе лет?". Тут я сменила темп, положила ногу на ногу и сказала своим самым низким и томным голосом: "А что, возраст имеет значение?". Они были в шоке, потому что я попала в героиню, которую они искали», — рассказала Кабак.Роль дерзкой героини, ежедневно придумывающей способы проникнуть в клуб, сделала Екатерину заметной фигурой на экране. В проекте она снималась два года — до 2007-го.
Начало профессионального пути и решение поступить во ВГИКВ 2007 году состоялась премьера мелодрамы «Мачеха», в которой Кабак сыграла главную героиню Лесю. Когда в фильмографии появилось несколько проектов, Екатерина решила посвятить себя кино. Изначально она планировала поступать в Государственную академию управления на экономический факультет, но после двух лет на съемках выбрала ВГИК — продюсерский факультет. Параллельно с учёбой активно снималась.
Обучение в Лондоне и возвращение в РоссиюКабак прошла курс в театральной школе LAMDA в Лондоне, известной выпускниками вроде Дональда Сазерленда и Бенедикта Камбербэтча. Знание английского помогло ей сыграть в постановке по Шекспиру. Актриса рассматривала возможность остаться в Великобритании, но приняла решение вернуться в Россию и продолжить карьеру на Родине.
После окончания годового курса в Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова в 2016 году Екатерина начала активно сниматься в сериалах. Это были в основном роли второго плана, но постоянный спрос на актрису говорил о её востребованности.
В адаптации теленовеллы Shameless — российском сериале «Бесстыдники» (2017) — Кабак сыграла Агнию, эпатажную героиню, не стесняющуюся обнажённых сцен. Фото из кадра, где она лежит в постели с Андреем Чадовым, вызвало волну слухов о романе между актёрами.
В том же году в комедии «Гуляй, Вася!» Екатерина появилась в запоминающемся эпизоде в роли девушки в клубе.
Фильмография 2020-х: новые проекты и экспериментыВ 2021 году актриса сыграла заметные второстепенные роли в детективе «Марлен» и комедии «Рашн Юг». На съемках «Марлена» она работала с Юрием Стояновым, который исполнил роль следователя с необычной аллергией на ложь.
1 декабря 2022 года завершились съемки мини-сериала «Однажды в Абхазии». Весь актерский состав, включая Екатерину, работал и жил в Абхазии на протяжении всего производства. Первые зрители увидели проект на фестивале «Новый сезон» в 2023 году.
Осенью 2023-го Кабак поделилась бэкстейдж-снимками со съемок комедии «Очевидное невероятное», где ради образа она носила объемный тёмный парик. Параллельно шли длительные съемки комедии «Робинзон», где Екатерине досталась главная роль. Ради неё актриса интенсивно тренировалась несколько месяцев и похудела на 7 килограммов, чтобы соответствовать динамичному образу героини.
Весной 2024 года стартовал второй сезон сериала «Тетя Марта», в котором Кабак снова сыграла гламурную Мелани. Осенью артистка появилась в проекте «Кто быстрее?» вместе с Дмитрием Нагиевым, примерив розовую косуху и рваные джинсы — костюм, который она назвала одним из своих любимых.
Личная жизнь Екатерины КабакВ 2017 году Екатерина Кабак вышла замуж за своего возлюбленного Андрея. Муж актрисы не связан с публичной сферой, однако активно поддерживал её карьерные стремления. 26 марта 2019 года в семье родилась дочь Кристина. Спустя семь лет совместной жизни, в 2024 году, супруги приняли решение о разводе.
Роман Екатерины Кабак и Тимура Родригеза
Осенью 2023 года в СМИ появились первые публикации о возможных отношениях актрисы с Тимуром Родригезом, который на тот момент уже сообщил о расставании с женой. Поводом для обсуждений стало совместное появление артистов на премьере сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», где их заметили в дружеских объятиях.
В феврале 2024-го слухи вспыхнули с новой силой — актеры вновь появились вместе на премьере фильма Селин Сон «Прошлые жизни». Вскоре Родригез стал гостем «Шоу Воли», где ведущий напрямую спросил о его отношениях с Екатериной, сидевшей в зале. Кабак уклончиво, но доброжелательно отметила, что довольна тем, как развивается их связь.
Позже, в ноябре 2024 года, Тимур подтвердил роман, уточнив, что отношения начали развиваться только весной 2024 года.
Почему распался брак Кабак: откровения актрисы
Екатерина Кабак подчёркивает, что развод с Андреем не был внезапным решением. По её словам, разногласия в семье возникли задолго до появления Тимура Родригеза.
«Мой брак продлился семь лет. Впервые о разводе мы заговорили два года назад. В любых отношениях наступает момент, когда мнения, желания начинают расходиться. И важно сказать, с чем ты готов мириться, а с чем нет. Это не ультиматум. Это правило, которые вы создаете вдвоем, они необходимы, чтобы слышать друг друга, уметь договариваться. У нас не получилось», — призналась актриса.Актриса уточнила, что с Тимуром Родригезом знакома около 15 лет — они всегда поддерживали тёплый контакт, поздравляли друг друга и обменивались новостями. При этом актриса категорически опровергает слухи о том, что роман с шоуменом стал причиной её развода.
«Решение о разводе обычно не принимается спонтанно. К нему продолжительное время что-то ведет. В моем случае Тимур не был причиной развода. И я не ушла к нему, как неправомерно написали многие СМИ. Я никогда не делала такого заявления», — подчеркнула Екатерина.
Отношения с бывшим мужем и дочерью
Артистка отметила, что после расставания ей и Андрею удалось сохранить уважительные отношения и действовать в интересах дочери. Чтобы Кристина спокойно приняла развод родителей, они консультировались с психологами и продумывали, как правильно объяснить ей, что в её жизни ничего не изменится.
«Мы объясняли ей, что мы ее по-прежнему любим. Детям важно, чтобы им было весело, безопасно и понятно», — сказала она в беседе «7 дней».По словам Кабак, шестилетняя Кристина прекрасно приняла нового избранника матери.