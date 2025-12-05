«Я бы не выжил»: Жена Павла Прилучного спасла его на съёмках
Зепюр Брутян объяснила, как помогала мужу после тяжёлых съёмок на корабле
Павел Прилучный рассказал, как тяжело дались ему съёмки на море для фильма «Холоп 3». Актёр благодарен жене Зепюр Брутян за поддержку на проекте. В беседе с HELLO! Зепюр заявила, что муж не бережёт себя.
Брутян приезжала к Павлу на площадку с их двухлетним сыном. Она отметила, что у Прилучного после работы с корабельными канатами появились серьёзные мозоли. Актриса ухаживала за его руками, делая маски и используя скраб.
Павел заявил, что помощь жены была для него очень важна. Она привозила ему еду, так как местная кухня ему не подошла. Актёр добавил, что часто устаёт из-за недосыпа, что беспокоит супругу.
«Я всегда ругаю его за то, что не бережёт себя. Говорю: ты у нас один, а тело — твой рабочий инструмент. Но он истинный Скорпион — если за что-то берётся, должен делать всё на 100 %. Перфекционист», — поделилась Зепюр.