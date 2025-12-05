«Я бы не выжил»: Жена Павла Прилучного спасла его на съёмках

05 декабря 2025, 12:59

Зепюр Брутян объяснила, как помогала мужу после тяжёлых съёмок на корабле

Павел Прилучный и Зепюр Брутян (Фото: Instagram* @bugevuge)

Павел Прилучный рассказал, как тяжело дались ему съёмки на море для фильма «Холоп 3». Актёр благодарен жене Зепюр Брутян за поддержку на проекте. В беседе с HELLO! Зепюр заявила, что муж не бережёт себя.





Брутян приезжала к Павлу на площадку с их двухлетним сыном. Она отметила, что у Прилучного после работы с корабельными канатами появились серьёзные мозоли. Актриса ухаживала за его руками, делая маски и используя скраб.



Павел заявил, что помощь жены была для него очень важна. Она привозила ему еду, так как местная кухня ему не подошла. Актёр добавил, что часто устаёт из-за недосыпа, что беспокоит супругу.

«Я всегда ругаю его за то, что не бережёт себя. Говорю: ты у нас один, а тело — твой рабочий инструмент. Но он истинный Скорпион — если за что-то берётся, должен делать всё на 100 %. Перфекционист», — поделилась Зепюр.