«Свадьбы не будет»: Татьяна Буланова резко высказалась о планах 18-летнего сына

05 декабря 2025, 15:15

Татьяна Буланова опровергла слухи о свадьбе 18-летнего сына

Татьяна Буланова (Фото: ВКонтакте @bulanovacom)

Певица Татьяна Буланова прокомментировала слухи о скорой свадьбе своего сына. Никите исполнилось 18 лет. В социальных сетях активно обсуждают его возможный брак с малоизвестной девушкой.





В беседе с Общественной Службой Новостей Буланова подтвердила, что её сын встречается со сверстницей и у пары серьёзные отношения. Однако артистка опровергла информацию о подготовке к свадьбе.

«Что касается женитьбы, то в данном случае это слухи. Никаких разговоров о свадьбе и речи не идёт, поэтому все эти сообщения не более чем выдумки», — пояснила Татьяна.

