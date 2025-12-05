«Свадьбы не будет»: Татьяна Буланова резко высказалась о планах 18-летнего сына
Татьяна Буланова опровергла слухи о свадьбе 18-летнего сына
Певица Татьяна Буланова прокомментировала слухи о скорой свадьбе своего сына. Никите исполнилось 18 лет. В социальных сетях активно обсуждают его возможный брак с малоизвестной девушкой.
В беседе с Общественной Службой Новостей Буланова подтвердила, что её сын встречается со сверстницей и у пары серьёзные отношения. Однако артистка опровергла информацию о подготовке к свадьбе.
«Что касается женитьбы, то в данном случае это слухи. Никаких разговоров о свадьбе и речи не идёт, поэтому все эти сообщения не более чем выдумки», — пояснила Татьяна.Исполнительница хита «Один день» добавила, что с нетерпением ждёт дня, когда сын создаст семью. Но сейчас она считает его ещё слишком молодым для такого шага.
Ранее стало известно, что Татьяна Буланова нашла способ стать «народной» через пять лет.