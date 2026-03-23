Уехала в Грузию и спивается: вся правда об отношениях Оксаны Фандеры и Филиппа Янковского. Какую роль сыграл в их судьбе Олег Янковский?
Актриса, известная по фильмам «Про любоff» и «Салют-7», на протяжении многих лет оставалась рядом с супругом в самые сложные периоды его жизни. Оксана Фандера поддерживала Филиппа Янковского после смерти его отца, а затем — в борьбе с тяжелым заболеванием. Со стороны их брак выглядел образцовым, однако в светской среде неоднократно появлялись разговоры о возможных изменах и кризисах в семье. Что известно об супружеской жизни — в материале «Радио 1».
Путь к профессии: от секретаря до актрисыС ранних лет Оксана Фандера мечтала о карьере в кино, однако путь к успеху оказался непростым. В юности она работала секретарем и занималась рекламой одежды. Переломным моментом стало участие в московском конкурсе красоты, после которого актрису начали приглашать в кинопроекты.
Будущая звезда родилась в Одессе в семье представителя цыганского рода. По словам близких, она унаследовала от отца — актера драматического театра — импульсивный характер и артистизм, что во многом определило ее профессиональный выбор.
Первые шаги в кино и переезд в МосквуВ 12 лет Оксана впервые пришла на кинопробы — она участвовала в кастинге на роль подруги Электроника по имени Майка. Роль досталась другой актрисе — Оксане Алексеевой, а Фандера получила небольшую эпизодическую роль школьницы в популярном советском фильме.
В 14 лет родители развелись. Мать с новым супругом забрала дочь в Москву. Там девушка быстро адаптировалась, но мечту об актёрской профессии не оставила. После окончания школы она попыталась поступить в ГИТИС, однако провалила вступительные экзамены.
Однако девушка не отказалась от цели: устроилась секретарем в Дом моды Вячеслава Зайцева и начала сниматься для журналов. Около года она проработала в Доме моделей на Кузнецком мосту, рекламируя модную одежду 80-х годов. В 1987 году участие в конкурсе «Московская красавица» принесло ей признание и открыло двери в кино. Вскоре она получила роль в фильме «Утреннее шоссе», а затем поступила в ГИТИС на курс Анатолия Васильева.
В последние годы Оксана Фандера практически не появляется на экране.
Знакомство с Филиппом Янковским и ранний бракВ конце 1980-х годов на дне рождения общего друга Оксана познакомилась с Филиппом Янковским — сыном легендарного Олега Янковского. Молодой человек сразу обратил внимание на яркую и уверенную в себе девушку. Роман развивался стремительно: уже через месяц Филипп сделал предложение.
Семья жениха отнеслась к невесте скептически: провинциалка, участница конкурса красоты, без высшего образования. Родители мечтали о другой партии для сына. Однако всё изменилось, когда стало известно о беременности Оксаны — Янковские сами настояли на немедленной регистрации брака.
В 1990 году родился первенец — сын Иван. Спустя пять лет появилась дочь Елизавета. Как и родители, оба ребёнка выбрали актёрскую профессию.
В семье Янковских существовало негласное правило: спутника выбирают один раз и навсегда. Филипп следовал этому принципу, унаследованному от отца. Хотя пара крайне редко обсуждала личную жизнь в интервью, слухи о возможном разладе периодически всплывали.
Брак длиной более 30 лет: традиции и слухиОсобое внимание привлекли слова Оксаны Фандеры о взглядах на измену. Она утверждала, что отношение женщины к неверности связано с ее уровнем зрелости и мудрости, а причины измен стоит искать прежде всего в себе.
«Я считаю, что отношение женщины к изменам — это показатель её духовного развития и ума. Не нужно следить за мужчиной, если он по сути своей полигамен. Те, кто закрывает глаза на какие-то вещи, поступают мудрее. Кроме того, причину измены нужно прежде всего искать в себе», — заявила она.Эти высказывания вызвали неоднозначную реакцию и усилили слухи о возможных проблемах в браке. Публика долго гадала, были ли эти слова просто теорией или отражением реальной ситуации в отношениях актеров.
Слухи об измене Филиппа с Леной ПеровойВ 2002 году, во время работы над фильмом «В движении», где Янковский выступал режиссером, в СМИ появились слухи о его романе с певицей Леной Перовой. Пара оказалась в центре обсуждений, распространились слухи о раздельном проживании супругов.
Позднее Оксана Фандера публично опровергла эти слухи, заявив, что супруг никуда не уходил и их семья не распадалась.
«Писали, будто Филипп, переживая творческую неудачу, связанную с его новым фильмом, ушел в депрессию, бросил жену с детьми и живет отдельно. Его мама рыдает. Его папа — Олег Янковский — переживает. Филипп никуда не уходил. Мы не расставались. Как видите, мы вместе», — сказала Оксана.
Оксана Фандера и Филипп Янковский: как семья скрывала личную драмуТолько Оксана Фандера умела находить подход к Филиппу Янковскому и сглаживать самые острые углы в их семейной жизни. Именно ей удавалось удерживать ситуацию под контролем, не допуская, чтобы информация о наркотической зависимости Филиппа становилась достоянием общественности.
Сам Олег Янковский, как мог, скрывал происходящее от окружающих. Однако внутри семьи ситуация оставалась напряжённой: он и его супруга долгие годы жили в состоянии постоянной тревоги за сына.
Роль Олега Янковского: поддержка невестки любой ценойОлег Янковский прекрасно осознавал, какую роль играет Оксана Фандера в жизни его сына. Фактически став для него не только женой, но и опорой и защитником, она несла на себе огромную эмоциональную нагрузку. В знак благодарности актёр старался сделать её жизнь максимально комфортной.
Фандера одевалась в лучших бутиках Москвы. В свободное время Олег Иванович занимался внуками и был готов на многое, лишь бы сохранить брак сына. Главной его задачей было не допустить, чтобы Оксана ушла от Филиппа.
Несмотря на сложные обстоятельства, Оксана Фандера неоднократно предпринимала попытки разорвать отношения. Однако каждый раз она возвращалась. Один из таких эпизодов подробно описывал Марк Рудинштейн в своих воспоминаниях.
По его словам, в пустом холле гостиницы «Жемчужина» он встретил Олега Янковского. Тот был растерян и признался: «Марк, беда. Оксана ушла». В тот момент Янковский был готов на всё, лишь бы вернуть невестку. Фандера, собрав вещи, переехала в номер к другому мужчине.
«Она подняла темные глазищи, и у меня на миг сжалось сердце. Красавица, сильная девочка. Нелегко ей живется с истеричным мужем», — писал в своей книге режиссер.
Испытания болезнями и утратамиНесмотря на все трудности, супруги продолжали оставаться вместе — как в личной жизни, так и в профессиональной сфере. Отдельным испытанием для семьи стала болезнь Олега Янковского — у него диагностировали рак поджелудочной железы. После его смерти в 2009 году Филипп Янковский тяжело переживал утрату. Однако вскоре последовал новый удар: у самого актёра обнаружили серьёзное заболевание — фолликулярную лимфому третьей стадии.
Филипп Янковский не сразу обратился за медицинской помощью, однако в итоге начал лечение. Болезнь затрагивала клетки селезёнки и миндалин, и для борьбы с ней потребовался курс химиотерапии, а также последующая реабилитация в Израиле.
Изменения во внешности актёра — заметная худоба и измождённый вид — вызвали волну тревоги среди поклонников. Параллельно в СМИ начали распространяться слухи о якобы имеющейся у него наркотической зависимости.
Сам Янковский долгое время никак не комментировал своё состояние. За годы лечения он прошёл семь курсов химиотерапии и ни разу не упоминал болезнь в интервью. Лишь после того, как врачи подтвердили ремиссию, актёр рассказал о перенесённом заболевании, уточнив, что в процессе лечения принимал сильнодействующие обезболивающие препараты. При этом он категорически отрицал наличие какой-либо зависимости.
После выздоровления Янковский вернулся к профессиональной деятельности.
Оксана Фандера: жизнь в Грузии после 2022 годаС 2022 года Оксана Фандера проживает в Тбилиси. Перед отъездом актриса вывесила на балконе украинский флаг и заявила, что мыслями и сердцем остаётся со своей родной Одессой.
Находясь за пределами России, Фандера фактически прекратила активную творческую деятельность. Оа ведёт спокойный и уединённый образ жизни: гуляет с собакой, много читает и занимается бытовыми делами, включая покупки в супермаркетах.
Отмечается, что актриса перестала уделять прежнее внимание внешнему виду: она редко посещает парикмахера и отказалась от макияжа.
Слухи, алкоголь и раздельная жизнь супруговВ медиапространстве также появились слухи о том, что в Грузии Оксана Фандера якобы не расстаётся с алкоголем. Поводом для обсуждений стал эпизод, когда актриса продемонстрировала подписчикам две бутылки в своей сумке и призналась, что принесла водку в театр.
Примечательно, что ранее, находясь в России, Фандера придерживалась принципов здорового образа жизни и утверждала, что алкоголь негативно влияет на энергетику человека.
Филипп Янковский, в свою очередь, остался в России, не пожелав отказываться от профессиональных контрактов в Москве. В определённый момент в СМИ появились слухи о расставании супругов, однако позднее они были опровергнуты: стало известно, что актёр периодически встречается с женой за границей.
Таким образом, несмотря на расстояние и многочисленные испытания, их отношения продолжают существовать, оставаясь вне публичных скандалов и окончательных разрывов.