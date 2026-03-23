Буланова рассказала о самочувствии после госпитализации
Заслуженная артистка России Татьяна Буланова прокомментировала состояние своего здоровья после того, как оказалась под капельницей. Об этом пишет РИА Новости.
По словам исполнительницы, у нее всё хорошо.
«Уже все в порядке. Спасибо», — сказала Буланова.
После выступления 21 марта в Димитровграде у певицы возникли проблемы со здоровьем. В личном блоге она поделилась фотографиями из больницы, где ей ставят капельницу. Врачи провели обследование и назначили курс лечения.
23 марта певица Буланова даст концерт в Пензе. После этого она должна выступить в Волгограде, Астрахани, Махачкале, Владикавказе и других городах.
Ранее стало известно, что директор артистки исключил перерыв в гастролях после ее госпитализации. Подробнее читайте в материале «Радио 1».