Буланова рассказала о самочувствии после госпитализации

Татьяна Буланова (Фото: РИА Новости/Максим Богодвид)

Заслуженная артистка России Татьяна Буланова прокомментировала состояние своего здоровья после того, как оказалась под капельницей. Об этом пишет РИА Новости.



По словам исполнительницы, у нее всё хорошо.

«Уже все в порядке. Спасибо», — сказала Буланова.

После выступления 21 марта в Димитровграде у певицы возникли проблемы со здоровьем. В личном блоге она поделилась фотографиями из больницы, где ей ставят капельницу. Врачи провели обследование и назначили курс лечения.

23 марта певица Буланова даст концерт в Пензе. После этого она должна выступить в Волгограде, Астрахани, Махачкале, Владикавказе и других городах.

Ранее стало известно, что директор артистки исключил перерыв в гастролях после ее госпитализации. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Екатерина Коршунова

