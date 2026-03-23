Директор Булановой исключил перерыв в гастролях после госпитализации певицы

23 марта 2026, 12:15

Татьяна Буланова (Фото: ВКонтакте @bulanovacom)

Директор Татьяны Булановой Сергей Хрусталёв рассказал о самочувствии певицы после появившейся информации о проблемах со здоровьем.





В беседе с «Газетой.Ru» Хрусталёв отметил, что артистка не берёт перерыв во время гастролей и не планирует этого делать после их завершения. Он сообщил, что сейчас Буланова чувствует себя хорошо и готовится снова выходить на сцену.

«Всё хорошо. Гастрольный график идёт полным ходом, всё без изменений. Гастроли запланированы, поклонники и зрители не должны от этого страдать, поэтому перерыва не планируется. Все живые люди, всякое бывает, поэтому какие-то профилактические меры предпринимаются», — пояснил директор.