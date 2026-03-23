Директор Булановой исключил перерыв в гастролях после госпитализации певицы
Директор Татьяны Булановой Сергей Хрусталёв рассказал о самочувствии певицы после появившейся информации о проблемах со здоровьем.
В беседе с «Газетой.Ru» Хрусталёв отметил, что артистка не берёт перерыв во время гастролей и не планирует этого делать после их завершения. Он сообщил, что сейчас Буланова чувствует себя хорошо и готовится снова выходить на сцену.
«Всё хорошо. Гастрольный график идёт полным ходом, всё без изменений. Гастроли запланированы, поклонники и зрители не должны от этого страдать, поэтому перерыва не планируется. Все живые люди, всякое бывает, поэтому какие-то профилактические меры предпринимаются», — пояснил директор.О том, что Буланова почувствовала недомогание на гастролях, пользователи узнали из социальных сетей. Артистка опубликовала снимок с капельницей, после чего многие коллеги выразили ей пожелания скорейшего выздоровления.