Директор Булановой исключил перерыв в гастролях после госпитализации певицы

Директор Татьяны Булановой Сергей Хрусталёв рассказал о самочувствии певицы после появившейся информации о проблемах со здоровьем.



В беседе с «Газетой.Ru» Хрусталёв отметил, что артистка не берёт перерыв во время гастролей и не планирует этого делать после их завершения. Он сообщил, что сейчас Буланова чувствует себя хорошо и готовится снова выходить на сцену.

«Всё хорошо. Гастрольный график идёт полным ходом, всё без изменений. Гастроли запланированы, поклонники и зрители не должны от этого страдать, поэтому перерыва не планируется. Все живые люди, всякое бывает, поэтому какие-то профилактические меры предпринимаются», — пояснил директор.
О том, что Буланова почувствовала недомогание на гастролях, пользователи узнали из социальных сетей. Артистка опубликовала снимок с капельницей, после чего многие коллеги выразили ей пожелания скорейшего выздоровления.
Ольга Щелокова

