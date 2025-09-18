«Управляют ее поведением»: Эксперт по лжи разоблачил Пугачеву по эмоциям в скандальном интервью
Профайлер Анищенко: в интервью Пугачевой управляют детские психотравмы
Вокруг интервью Аллы Пугачевой не смолкают споры и предположения. Кто-то уверен, что сказанное — ради собственного пиара, а другие верят в искренность и неподдельность слов певицы.
Профайлер, эксперт по лжи и языку жестов, НЛП и бизнес-тренер, предприниматель, блогер, автор книги «Ложь под микроскопом» Илья Анищенко в беседе с «Радио 1» заявил, что неискренних и наигранных заявлений со стороны певицы он не видит и не слышит.
«Она в целом все искренне говорит. Видно, что у нее активизировались детские психотравмы, когда она жила при сталинизме, когда все запрещали, когда старший брат работал в КГБ. Может быть, разумом она понимает настоящую ситуацию, но эмоции не дают ей аналитически мыслить, почему и зачем это произошло», — сказал он.
По словам эксперта, она объективно оценивает свои заслуги и имеет устойчивую самооценку. Но ее обижает то, что ее мнение не учитывается, что его «нужно держать его при себе», как в детстве, когда были различного рода запреты.
«Эта сильная психотравма связана с ее советским прошлым и накладывается на нынешнюю ситуацию. Это вызывает в ней обиду, собственно, поэтому она уехала», — объяснил он.
Анищенко отметил, что интервью очень эмоциональное, однако Пугачевой наводящими вопросами и простыми формулировками помогала ведущая, которая, к тому же, не спрашивала, например, про Израиль, который тоже воюет.
«Каких-то неудобных вопросов не было. Про коллег тоже все очень искренне честно она говорит, у нее нет ненависти. Она искренне говорит, что она против войны, против убийств, против смертей и так далее. Я несколько раз пересмотрел и не увидел, что она где-то врет, единственное — вскрылись детские психотравмы. Они вылезли наружу и управляют ее поведением», — заключил профайлер.