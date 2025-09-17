Жена Газманова сделала ошеломляющее признание об особняке Пугачевой
Жена Газманова была с мужем в гостях в особняке Пугачевой
Жена певца Олега Газманова Марина рассказала в Instagram*, что однажды вместе с мужем была в гостях у Аллы Пугачевой.
Речь идет об особняке в деревне Грязь. Супруги позировали рядом с Примадонной, Лаймой Вайкуле, Валерием Леонтьевым и Стасом Наминым, который тогда приезжал с семьёй. При этом Марина подчеркнула, что они не дружили.
«Были у нее в гостях один раз. Это правда, с большим уважением к семейным ценностям. Мы не дружили, но испытывали уважение друг к другу», — поделилась писательница.Она отметила, что её муж никогда не говорил плохо о Пугачевой и не оскорблял женщину публично, хотя и не разделял некоторых высказываний коллеги о российских поклонниках и Родине. В ответ на выпад Примадонны в интервью Катерине Гордеевой** — когда артистка назвала мужа «Олежкой, который всегда поддерживал власть» — супруга встала на защиту семьи и заявила, что не ожидала от неё такого.
Примадонна в 2022 году вместе с мужем и двойняшками переехала в Израиль. По её словам, решение связано с травлей детей в школе после признания отца иноагентом — Елизавету и Гарри называли «врагами и шпионами». Певица признаётся, что ей больно из‑за сложившейся ситуации.
*Запрещен в РФ
**Признана иноагентом в РФ