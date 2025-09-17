Жена Газманова сделала ошеломляющее признание об особняке Пугачевой

17 сентября 2025, 17:22

Жена Газманова была с мужем в гостях в особняке Пугачевой

Олег Газманов (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Жена певца Олега Газманова Марина рассказала в Instagram*, что однажды вместе с мужем была в гостях у Аллы Пугачевой.





Речь идет об особняке в деревне Грязь. Супруги позировали рядом с Примадонной, Лаймой Вайкуле, Валерием Леонтьевым и Стасом Наминым, который тогда приезжал с семьёй. При этом Марина подчеркнула, что они не дружили.





«Были у нее в гостях один раз. Это правда, с большим уважением к семейным ценностям. Мы не дружили, но испытывали уважение друг к другу», — поделилась писательница.

