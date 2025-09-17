Никита Пресняков встал на защиту Пугачёвой после скандального интервью
Пресняков и Орбакайте поддержали Пугачёву после скандала
Певец Никита Пресняков отреагировал на откровенное интервью своей бабушки Аллы Пугачёвой. Он поддержал родственницу, которая пожалела, что решилась на этот разговор. Информацию об этом опубликовало издание «7Дней.ru».
Пугачёва впервые дала интервью после отъезда из России. В нём певица затронула множество тем, включая личную жизнь и политику. После разразившегося скандала она написала в микроблоге, что не хочет больше громко что-либо заявлять.
«Минутный порыв говорить пропал. Не лучше ли просто допить свой бокал. Мне лучше уйти, улыбаясь», — написала артистка.В комментариях некоторые пользователи не поддержали певицу. Однако её внук, Никита Пресняков, который также покинул Россию, отреагировал на запись положительно. Он поставил под постом «лайк». Кристина Орбакайте, мать Преснякова, оставила под записью смайлик в виде сердца.
