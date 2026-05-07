Ушел из лейбла Басты и переехал из России: как исполнитель хита «Улети» T-Fest пришел к популярности и какую роль в его судьбе сыграл Скриптонит?
Кирилл Игоревич Незборецкий, известный публике под сценическим именем T-Fest, — украинский рэпер, автор песен и один из заметных представителей новой волны русскоязычного хип-хопа. Широкую известность артисту принесли композиции «Улети», «Ламбада» (feat. Скриптонит), «Прониклась мной» и «Скандал». 8 мая исполнителю исполняется 29 лет. История его карьеры тесно связана с именем Скриптонита, который сыграл в судьбе артиста ключевую роль. О том, как T-Fest пришел к успеху и как строит карьеру сейчас — в материале «Радио 1».
Биография T-Fest: детство и первые шаги в музыкеБудущий артист родился в мае 1997 года в украинских Черновцах. Родители Кирилла не имели отношения к шоу-бизнесу: отец работал врачом, мать занималась предпринимательством. Однако в семье поддерживали интерес детей к творчеству.
Старший брат Максим стал для Кирилла не просто родственником, а важнейшим соратником в музыкальном становлении. Оба они учились в музыкальной школе. Кирилл, в отличие от Максима, не получил профильного образования до конца, однако уверенно освоил фортепиано и ударные инструменты. Позже самостоятельно научился играть на гитаре.
Сам артист рассказывал, что первую композицию написал еще в десятилетнем возрасте. Тогда же начал складываться творческий союз с братом: Кирилл создавал тексты и записывал основу треков, а Максим дорабатывал материал, улучшал звучание и вокальную часть.
Почему T-Fest увлекся рэпом: влияние Schokk и первые записиИнтерес к хип-хопу у Кирилла возник после знакомства с творчеством рэпера Schokk — выходца из Казахстана, который позже переехал в Германию. Манера читки исполнителя сильно впечатлила подростка. Будущий T-Fest начал записывать каверы на треки кумира и публиковать их в интернете. Эти работы заметили не только слушатели, но и сам Schokk. Более того, исполнитель лично связался с начинающим музыкантом и поддержал его. Так началось их сотрудничество.
Уже в 2013 году молодой исполнитель представил первый микстейп «Прожигай», куда вошли 16 композиций. Над релизом также работал брат артиста, выступавший под псевдонимом I’Max. В записи одной из песен участвовал и сам Schokk, однако даже это не принесло ожидаемого успеха.
Неудача заставила Кирилла пересмотреть собственный подход к музыке. Артист практически исчез из медиапространства, удалил старые публикации из официального сообщества во «ВКонтакте» и решил полностью перезапустить карьеру.
Перезагрузка карьеры: новый образ и новый звукВ 2016 году T-Fest вернулся уже совершенно другим артистом. Он изменил прическу, отказался от прежнего агрессивного звучания и сделал ставку на мелодичный трэп. Именно тогда вышли клипы на песни «Мама разрешила» и «Новый день». Публика встретила их с явным интересом. Исполнитель впервые получил широкое признание и его впервые начали активно обсуждать в рэп-среде.
Альбом «0372» и прорыв T-FestВ начале следующего года почти одновременно вышли видео на трек «Одно я знал/Выдох» и дебютный студийный альбом «0372». Название пластинки отсылало к телефонному коду родных Черновцов. В релиз вошли 14 треков, среди которых особое внимание слушателей привлекла песня «Не забывай»
Поддерживать Кирилла продолжал Schokk. Именно с его подачи об альбоме написал популярный ресурс The Flow. Это заметно расширило аудиторию T-Fest. Позже рэпер пригласил молодого исполнителя выступить в Москве с собственной мини-программой прямо во время своего концерта.
Как Скриптонит изменил карьеру T-FestИменно тот московский концерт стал переломным моментом в карьере T-Fest. Во время выступления на сцену неожиданно поднялся Скриптонит, начал подпевать артисту и тем самым публично продемонстрировал уважение к его музыке. Позже Скриптонит признавался, что следил за творчеством Незборецкого задолго до личного знакомства, однако окончательно убедился в таланте музыканта после выхода клипа «Не забывай».
«Я увидел его просто в интернете, написал ему. По-моему, это как раз на "Не забывай" было. Меня так разнес этот трек! Я такой: "Блин, пацан гений" и списался с ним», — рассказал он.По словам артиста, вскоре T-Fest как раз собирался ехать в Москву, поэтому встреча произошла очень быстро.
Почему T-Fest выбрал СкриптонитаВ тот момент Кирилл уже получал предложения от разных команд и лейблов. Однако он сделал выбор в пользу Скриптонита, к которому быстро проникся доверием. По словам окружения рэпера, T-Fest воспринимал его почти как старшего брата.
Вскоре артист переехал в Москву и первое время жил в доме наставника вместе с его творческой командой.
История создания хита «Ламбада»Именно в тот период началась работа над совместным треком «Ламбада», который позже превратился в один из главных хитов в карьере обоих исполнителей. Песня добралась до третьего места чарта VK TOP. Позже музыканты подробно рассказывали историю создания композиции. Как выяснилось, основу трека Кирилл написал еще в Черновцах. Рэперы взяли старое демо артиста, а Скриптонит добавил новый куплет.
«Я ее написал давным-давно на чердаке в Черновцах. Сделал, записал и забил — он у меня лежал, был еще подписан "Ломбада". Она у меня год где-то провалялась. И резко я уже в Москве, как раз когда с Адильком (Скриптонитом) словились. У меня была флешка с парой треков, с которыми я выступал. Мы сели у него на компе. Мы слушаем и Адилёк такой: "А что это за трек?" Я такой: "А это фигня, переключай дальше". "Да не, подожди". Послушал и говорит: "Не, старый, это круто, надо выпускать". И залетел на него», — вспоминал T-Fest.
Gazgolder и сотрудничество с БастойИменно по рекомендации Скриптонита Кирилл подписал контракт с творческим объединением Gazgolder, которое возглавляет Василий Вакуленко, более известный как Баста. Следующим крупным успехом стал трек «Улети», окончательно закрепивший за T-Fest статус одной из главных молодых звезд русскоязычного рэпа.
Осенью 2017 года артист представил пластинку «Молодость 97’». С заглавной песней релиза музыкант выступил в программе «Вечерний Ургант» на Первом канале.
Позже состоялась премьера клипа «Грязь». Реакция публики оказалась неоднозначной. Часть слушателей посчитала, что T-Fest начал слишком сильно ориентироваться на стиль Скриптонита и попал под его влияние, однако многие поклонники, напротив, назвали композицию одной из лучших в его карьере.
Альбом «Иностранец» и хит «Скандал»Летом 2018 года рэпер выпустил альбом «Иностранец». Сам Кирилл объяснял, что пластинка представляет собой сборник историй о его прошлом и родном городе. Одним из центральных треков релиза стала песня «Скандал», записанная вместе с Бастой.
Позже T-Fest вновь появился в шоу «Вечерний Ургант», где исполнил композицию «Человек». Трек вошел в четвертый студийный альбом «Цвети либо погибни». В сборник включили 22 композиции, причем артист самостоятельно написал тексты, музыку и аранжировки для каждой из них.
После этого рэпер представил мини-альбом «Выйди и зайди нормально», созданный совместно с Makrae, Barz и Амд. В декабре 2020 года также состоялась премьера документального фильма «Мама, я еду домой. Пролог», посвященного жизни и карьере музыканта.
Личная жизнь T-FestКирилл Незборецкий предпочитает не посвящать публику в детали личной жизни. Известно лишь, что у артиста было немало краткосрочных романов, однако серьезных отношений он, по собственному признанию, так и не построил.
Во время интервью музыкант избегал конкретики и никогда публично не называл имен бывших возлюбленных.
Почему T-Fest ушел из Gazgolder и покинул РоссиюВесной 2022 года T-Fest объявил об уходе из лейбла Gazgolder. Практически одновременно с этим артист отменил все запланированные концерты на территории России и уехал из страны.
«Все люди, которые, слава Богу, сидят в безопасном месте, мониторят интернет и пытаются понять, у кого какая позиция. Я украинец. Какова может быть моя позиция?» — написал он.Сегодня артист активно гастролирует, сосредоточившись на концертах за пределами России. В мае 2026 года у него запланирован концерт в Берлине. Артист регулярно выпускает новые композиции и продвигает их через социальные сети и цифровые площадки.