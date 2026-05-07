Мошенники попытались обмануть актрису Татьяну Васильеву во время её отдыха в Абхазии
Мошенники решили обмануть актрису Татьяну Васильеву во время её отдыха в Абхазии, однако у них ничего не вышло. Об этом сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».
Согласно материалу, 79-летней звезде театра и кино пришло сообщение «о посылке» с просьбой перейти по ссылке для продления срока хранения. Открывшаяся страница оказалась фальшивой. Позже с женщиной связались якобы специалисты по этому вопросу и предложили помощь, для которой требовалось продиктовать код.
Татьяна Васильева отказалась называть цифры, догадавшись о происходящем. Тогда злоумышленники начали присылать ей проклятия, включая фразу «будешь хлеб с водой доедать».
Летом прошлого года со звездой случился другой неприятный инцидент в Абхазии — её ограбили, пока она купалась в море. Неизвестные стащили у актрисы iPhone последней модели, который ей подарила семья.
