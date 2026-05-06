«Боже упаси!»: Лера Кудрявцева призналась, что избегает смотреть себя на ТВ
Телеведущая Лера Кудрявцева призналась, что не смотрит собственные телепередачи и не слушает свои песни. Об этом информирует Telegram-канал «Звездач».
По словам Кудрявцевой, причина её поведения кроется в глубоких внутренних комплексах. Женщина объяснила, что ей сложно воспринимать себя на экране или в аудиозаписи.
«Боже упаси! Я вообще никогда на себя не смотрю. Никогда ничего не смотрю. Это комплекс: мне всё всегда не нравится», — заявила телеведущая.Актриса добавила, что избегает просмотра собственных программ и прослушивания записанных треков, потому что испытывает постоянное чувство неудовлетворённости результатом.
