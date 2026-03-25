Ушел от жены после 18 лет брака и пережил трагедию: судьба звезды фильма «Жестокий романс» Алексея Петренко и борьба за его наследство
Алексей Васильевич Петренко — советский и российский актер театра и кино, Народный артист РСФСР и Украины, лауреат Государственной премии Российской Федерации. За годы карьеры он создал десятки ярких образов в кино и на сцене — от исторических фигур до сложных драматических персонажей. Фильмы «Жестокий романс», «12» и «Агония» стали лишь частью его внушительной фильмографии. Артист оставался востребованным до последних дней, а его смерть стала неожиданностью для коллег и поклонников. Однако трагедия не объединила семью: после ухода актера разгорелся затяжной конфликт между вдовой и дочерью от первого брака за раздел наследства. Подробности — в материале «Радио 1».
Детство в условиях голода и тяжелых испытанийАлексей Петренко родился в селе Чемер Черниговской области в тяжелый исторический период — во времена голодомора. Его семья жила в крайне сложных условиях. Отец ранее работал на строительстве Беломорканала, куда был сослан за невыполнение плана по хлебосдаче. Родители были вынуждены трудиться практически без отдыха, чтобы обеспечить выживание семьи.
Будущий артист часто оставался дома один. Несмотря на трудности, с ранних лет мальчик проявлял склонность к творчеству: любил разыгрывать сценки и смешить окружающих. В школьные годы он начал посещать драматический кружок, где окончательно определился с выбором профессии.
Путь к славе: от эпизодов до главных ролейКинокарьера Петренко стартовала в 1967 году с небольшой роли в фильме «День солнца и дождя». Эта работа стала для него отправной точкой, после которой режиссеры обратили внимание на артиста. Уже в 1970-е годы актеру начали доверять ключевые образы.
Он сыграл Григория Распутина в «Агонии», воплотил образ императора в «Сказе про то, как царь Петр арапа женил», исполнил роль Кулигина в «Беде». Актер отличался редким даром перевоплощения: одинаково убедительно смотрелся и в роли Свидригайлова в экранизации «Преступления и наказания», и в образе летчика Строганова в фильме «20 дней без войны».
В 2000-е годы его карьера получила новый виток. Петренко активно снимался в проектах «Идиот», «Доктор Живаго», «12», «Похороните меня за плинтусом». Он также воплотил образ Сталина в сериале «Вольф Мессинг: видевший сквозь время» и сыграл пилота Земляникина во второй части «Елок». Всего за карьеру актер исполнил более ста ролей.
Личная жизнь Алексея Петренко: первый брак и разрушенная семьяЛичная жизнь актера складывалась не менее драматично, чем его экранные образы. Со своей первой супругой, вокалисткой Аллой Сандлер, он познакомился на студенческой вечеринке. На пятом курсе они поженились, вскоре в семье родилась дочь Полина.
Семья обустроилась в Ленинграде, однако все изменилось во время съемок фильма «Беда». В гостинице «Европейская» актер познакомился с журналисткой Галиной Кожуховой. Между ними вспыхнули чувства: актер впоследствии описывал его фразой «капкан захлопнулся».
Несмотря на то что Алла Сандлер отказалась от собственной карьеры ради семьи, актер начал жить на два города. Он обещал перевезти жену и дочь в Москву, однако этого не произошло. В итоге Петренко остался с Кожуховой и спустя 18 лет брака развелся с первой супругой.
Конфликт с дочерью
После развода родителей Полина сначала переехала к отцу и его новой жене. В Москве 15-летнюю девушку встретили радушно, но общение с матерью по телефону оставляло у нее тяжелый осадок. Певица пыталась выведать у дочери подробности быта бывшего мужа с его новой супругой. Не выдержав этой обстановки, Полина решила уехать обратно в Ленинград.
В итоге она вернулась в Ленинград, что привело к серьезному конфликту с отцом. Отношения между ними испортились на долгие годы.
Долгий союз с Галиной Кожуховой
С Галиной Кожуховой актер прожил более 30 лет. Он воспитывал ее сына Павла как родного. Их союз считался крепким и гармоничным. Однако в 2009 году Кожухова скончалась после тяжелой болезни. Эта утрата стала для Петренко серьезным ударом и привела его в состояние глубокой депрессии.
Третий брак и новая семья
Преодолеть тяжелое состояние Петренко помогла новая избранница — Азима Абдумаминова, которая была младше актера на 33 года. Она занималась документальным кино и часто посещала фестивали, где и состоялось их знакомство.
Отношения развивались стремительно: пара не только зарегистрировала брак, но и обвенчалась. Ради супруга женщина сменила вероисповедание. Позднее стало известно, что у Абдумаминовой было четверо детей: двое старших остались в Киргизии, а младшие переехали с ней к актеру. Кроме того, согласно ряду документов, Петренко дал дочери супруги Мелании свою фамилию. В этом союзе актер, по словам знакомых, чувствовал себя счастливым.
После известия о новом браке отца Полина попыталась восстановить отношения. Она приезжала к нему с дочерью Анастасией, однако позже признавалась, что попытка оказалась неудачной: актер не проявлял интереса к внучке и виделся с ней лишь несколько раз. Причины такого поведения остались неясными: холодность артиста могла быть вызвана как давней обидой на дочь, вставшую на сторону матери, так и тем, что его внимание полностью переключилось на новую семью и других детей.
Проблемы со здоровьем и внезапная смерть Алексея ПетренкоВ последние годы жизни здоровье актера ухудшалось. Он перенес инфаркты в 2006 и 2011 годах, а в 2012 году ему провели операцию на сердце, после которой последовала длительная реабилитация. Несмотря на это, Петренко продолжал работать и возвращался к съемкам.
Абдумаминова окружила артиста вниманием и поддержкой, когда болезни стали давать о себе знать всё чаще. Однако 22 февраля 2017 года он скончался на 79-м году жизни. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Смерть оказалась неожиданной для его окружения.
Вдова артиста впоследствии заявляла, что ухудшение состояния могло быть связано со стрессом: за месяц до смерти Полина Петренко выступила на телевидении с критическими высказываниями в адрес отца, что, по мнению Азимы, сильно его задело.
Конфликт вокруг наследстваПосле смерти актера между его вдовой и дочерью разгорелся острый конфликт. Полина Петренко обвинила Азиму Абдумаминову в мошенничестве и заявила, что третий брак отца был фиктивным, а женщина просто пыталась завладеть наследством.
Особое внимание вызвала история с Меланией. Полина заявила, что документы, подтверждающие родство девочки с актером, являются поддельными. В свою очередь, вдова актера утверждала, что познакомилась с ним еще в 2006 году, когда он состоял во втором браке. По ее словам, между ними возник роман, в результате которого родилась Мелания, однако она несколько лет скрывала этот факт, чтобы не разрушать семью. После смерти Галины Кожуховой женщина рассказала актеру о ребенке, и они воссоединились.
Однако бывший партнер Абдумаминовой выступил с заявлением, что именно он является биологическим отцом девочки. В итоге суд признал свидетельство о рождении недействительным, что поставило под сомнение право Мелании на наследство.
«От него осталось 11 миллионов и домик в Тверской области. В банке — 12 счетов, половина ушла бы Азиме, таков уж закон, а вторая часть делилась бы между тремя наследниками: мной, ею и Меланией. Отец говорил, что Абдумаминова заведует всеми финансовыми вопросами. А за три месяца до смерти папы она купила новую машину, разве не странно?», — отмечала Полина.
Судебные разбирательства и раздел имуществаКонфликт между наследниками продолжается. Полина добивается признания Азимы недостойной наследницей. В частности, она хочет доказать, Азима Абдумаминова причастна к подделке документов.
Конфликт неоднократно становился предметом обсуждения на телевидении и приобрел широкий общественный резонанс.
На сегодняшний день спор между наследниками остается нерешенным. Вдова сохраняет контроль над значительной частью имущества, тогда как дочь продолжает юридическую борьбу за пересмотр долей. Окончательного решения, которое бы полностью удовлетворило одну из сторон, нет.