«Надо непременно напиться»: Полина Гагарина высказалась о песнях Анны Асти

Полина Гагарина высказалась на «Шоу Воли» о популярной в поп-музыке теме «пьяных переживаний» и дала понять, что ей не близка такая подача эмоций — в том числе в песнях Анны Асти.



По мнению артистки, образ, в котором героиня справляется с болью или личной драмой через алкоголь, выглядит сомнительно и только усугубляет состояние. Гагарина убеждена, что в сложные моменты лучше искать другие способы справиться с эмоциями.

В качестве альтернативы певица предложила более безобидный вариант — выплескивать чувства через музыку, например, в караоке, исполняя любимые песни. При этом она отметила, что не имеет значения, чьи именно треки петь — важен сам процесс.

Гагарина подчеркнула, что алкоголь, по её мнению, уместнее ассоциировать с радостными событиями, а не с переживаниями и кризисами.

Софья Метелева

