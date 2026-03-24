«Около десяти лет»: Ирина Болгар снова заявила о романе с Павлом Дуровым
Ирина Болгар вновь высказалась в соцсетях о своей личной жизни и отношениях с Павлом Дуровым, несмотря на ранее озвученные опровержения со стороны его представителей.
Женщина опубликовала серию архивных снимков, на которых, по её словам, запечатлены моменты их совместной жизни. Среди них оказался и кадр с намёком на романтические отношения. При этом внешний вид Дурова на фото — в очках и головных уборах — вызвал у пользователей неоднозначную реакцию.
Болгар утверждает, что они состояли в отношениях около десяти лет и за это время у них родились трое детей. По её словам, после произошедшего конфликта её жизнь кардинально изменилась, и прошлое теперь воспринимается как нечто далёкое.
Поводом для новых публикаций стало заявление пресс-секретаря Дурова, который ранее утверждал, что между предпринимателем и Болгар никогда не было романтических отношений.
