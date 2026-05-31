Два не сложившихся брака, воспитание дочери подруги и борьба с онкологией: тайная жизнь принцессы советского кино Евгении Симоновой
Актриса, подарившая нам пронзительный взгляд санитарки Кати из «Афони» и невесомый шарм Принцессы из «Обыкновенного чуда», 1 июня отмечает свой 71 день рождения. Евгения Симонова — это не просто народная артистка России, это эпоха в отечественном кино. Однако за образом хрупкой и романтичной героини скрывается железная воля, сложная судьба и бурная личная жизнь, полная не только любви, но и отчаянных скандалов и тяжелой борьбы за здоровье. О том, какой ценой звезда фильма «В бой идут одни старики» обрела свое нынешнее счастье, читайте в материале «Радио 1».
Биография артисткиЕвгения Павловна Симонова родилась в семье, далекой от актерского цеха, но максимально приближенной к миру высокой интеллигенции. Ее отец, Павел Симонов, был выдающимся ученым-нейрофизиологом, академиком РАН, а мать преподавала иностранные языки. Казалось, будущее девушки было предопределено в науке, но судьба распорядилась иначе.
С детства Женя с братом Юрием (который в будущем станет известным телеведущим Юрием Вяземским) занималась музыкой по классу фортепиано и профессиональным балетом. Однако в актерство ее привел случай: отец настолько красочно описал атмосферу школы-студии МХАТ, что дочь, передумав поступать в пединститут, выбрала «Щуку».
Студенткой первого курса она дебютировала в кино — и сразу в легендарном фильме Леонида Быкова «В бой идут одни старики». Роль летчицы Маши Поповой, которую ласково называли «Джульеттой», мигом влюбила в актрису миллионы зрителей. Настоящий же фурор произвела роль Кати в фильме Георгия Данелии «Афоня». Ее наивная санитарка, искренне полюбившая слесаря-неудачника, стала символом душевной чистоты и силы русской женщины.
Затем был рискованный съемочный процесс у Марка Захарова в «Обыкновенном чуде», где принцесса в исполнении Симоновой едва не погибла в песчаном карьере — актрису по шею затянуло в зыбучий песок, и спасать ее пришлось пожарным. К началу 80-х Симонова уже была не просто актрисой, а иконой стиля и романтики советского экрана, ведущей актрисой Театра имени Маяковского, куда ее сразу приняли после вуза.
Непростые отношения с первым мужемПервым мужем Евгении Симоновой стал актёр Александр Кайдановский. Они познакомились на съёмках фильма «Пропавшая экспедиция» и сразу прониклись взаимной симпатией. В 1975 году влюблённые поженились.
Евгения родила дочь Зою. Родители развелись, когда девочке было 4 года. Семейной идиллии в этой актёрской семье не было почти никогда. Кайдановский отличался сложным характером и нелюдимостью, кроме того, рядом с Кайдановским всегда были красивые женщины. Неудивительно, что Евгения Симонова частенько устраивала сцены ревности. Мужчина не раз собирался уйти из дома, но каждый раз возвращался.
Этот брак просуществовал 7 лет, а распался совершенно по другой причине. Дело в том, что жена оказалась более востребована у режиссёров, тогда как амбициозный муж не смог с этим смириться. Александр собрал вещи и съехал в коммуналку. В 1995 году актёра не стало. Чтобы пережить развод, Симоновой даже потребовалась помощь специалистов.
Со вторым супругом Симонова прожила в браке всего год. Но с третьим — Андреем Эшпаем — вместе уже почти 40 лет.
Разрушила семью?На момент знакомства режиссёр Андрей Эшпай был женат на актрисе Ларисе Удовиченко, но из-за ревности этот брак трещал по швам. Евгения Симонова родила Андрею дочь Марию. Супруг боготворил жену, принял, как родную, её дочь от первого брака — Зою. Именно Андрей Эшпай содействовал возвращению жены в большое кино после многолетнего простоя. Он также вернул ей былую уверенность к себе и любимую профессию.
Тётя ЖеняС актрисой Людмилой Коршаковой Евгения Симонова была знакома с юности. Это была её близкая подруга. Увы, Людмила умерла, когда ей было всего 41 год. Евгения стала опекуном её 13-летней дочери Дарьи, которая могла оказаться в интернате, помогала как родной. Дарья давно выросла, создала свою семью, нашла свою любимую профессию, но всегда помнит и благодарит тётю Женю.
Борьба за жизнь и новые горизонтыНесколько лет назад здоровье легендарной актрисы оказалось под угрозой. Пытаясь совмещать театр, кино и гастроли, она перенесла воспаление легких «на ногах», что привело к хронической форме и в итоге к онкологии и серьезной операции в Германии — врачи удалили часть легкого.
В 2026 году поползли новые слухи о недуге: в марте Театр Маяковского отменил спектакль «Скучная история» с ее участием, сообщалось об обследовании в клинике. Однако сама Евгения Павловна опровергает слухи. В мае 2026 года она появилась на церемонии прощания с телеведущим Владимиром Молчановым бодрой и элегантной, с букетом роз, развеяв домыслы о тяжелой болезни.
Стоит отметить, что артистка не пользовалась услугами пластических хирургов, она считает, что нужно уметь принимать себя в любом возрасте. По словам Симоновой, нужно стареть достойно, не менять своё лицо и оставаться узнаваемой.
Что касается творчества, то Евгения Симонова продолжает работать. В 2026 году зритель сможет увидеть завершение работы над фэнтези-сериалом «Малахит», где Симонова исполнила одну из ключевых ролей. Также продолжается показ сериала «Анна-Медиум», где она снималась в 2022–2025 годах.