«Я и не заметил»: Стас Пьеха отметил 11 лет без наркотиков
Певец Стас Пьеха сообщил, что уже 11 лет не употребляет наркотики. Об этом артист написал на своей странице в одной из соцсетей, опубликовав скриншот из приложения, фиксирующего период трезвости.
Исполнитель отметил, что и не заметил, как быстро пролетело время.
В комментариях поклонники поддержали Пьеху, поздравив его с годовщиной и пожелав здоровья и новых творческих успехов. Многие подписчики подчеркнули, что считают его пример важным для людей, находящихся в сложной жизненной ситуации.
Ранее Стас Пьеха рассказывал о борьбе с наркотической зависимостью, которая в молодости привела к серьезным проблемам со здоровьем, включая инфаркт в возрасте 34 лет. В настоящее время артист придерживается здорового образа жизни и участвует в работе реабилитационного центра, помогающего людям с зависимостями.
На фоне этих публикаций в СМИ также появились сообщения о претензиях к одному из реабилитационных центров, с которым связан певец. Однако Пьеха и его представитель эти обвинения отвергли, заявив, что учреждение работает в рамках закона и не имеет нарушений.
По словам адвоката Маргариты Гавриловой, в центр не поступало официальных претензий от надзорных органов, а пребывание пациентов там является исключительно добровольным.
