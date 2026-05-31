Дробыш отказался поддерживать Лепса после расставания с Кибой
Продюсер Виктор Дробыш, давний друг и творческий партнер Григория Лепса, отказался публично поддерживать певца после его расставания с возлюбленной Авророй Кибой. Об этом он заявил на пресс-бранче, посвящённом новым правилам «Золотого граммофона».
Отвечая на вопросы журналистов о том, обсуждал ли он с Лепсом личные изменения в его жизни, Дробыш подчеркнул, что не считает правильным вмешиваться в подобные ситуации.
«Поскрипываю с утра иногда, но пока держу удар, пока еще могу побегать по полянке. (У Лепса и Кибы) такое личное дело. Если бы я, не дай бог, расстался — я бы не хотел, чтобы меня кто-то поддерживал и обсуждал», — сказал продюсер.
Он отметил, что личная жизнь артиста должна оставаться вне публичного обсуждения, даже если речь идет о близких друзьях.
Сам Григорий Лепс сейчас сосредоточен на творческих планах и готовится к возможным изменениям в личной жизни. Ранее он заявлял о намерении взять из детского дома двоих или троих мальчиков-сирот, однако детали будущего семейного устройства не раскрывал.