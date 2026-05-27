Вышвырнула мужа-иждивенца и запрещала няне обедать? Брачные секреты гинеколога, женившей на себе Александра Малинина
За образом светской дамы и безупречным фасадом семьи Малининых стоит женщина, которая когда-то начинала свой путь в белом врачебном халате. Её история о долгом пути, где каждый шаг был продиктован собственным выбором: совмещать учёбу в мединституте с материнством, расстаться с первым мужем, взяв ответственность за сына на себя, и однажды встретить артиста, чья жизнь с этого момента потекла по новому руслу. Подробности читайте в материале «Радио 1».
«Гладиатор» в белом халатеХарактер Эммы закалился в борьбе за выживание задолго до нынешней гламурной жизни. Будучи студенткой мединститута, она рано вышла замуж и родила сына, но вместо академического отпуска выбрала марафон на выносливость. Совмещая учёбу с материнством в экстремальных условиях, она выработала привычку тотально управлять обстоятельствами, не позволяя бытовым трудностям сломить себя. Именно эта потребность в независимости стала причиной разрыва с первым мужем-иждивенцем: Эмма не терпела пассивности и воспринимала партнёра как обузу.
Дом, который построила ЭммаВ 1988 году, ещё в период развода, Эмма познакомилась с Александром Малининым. Предприимчивая доктор сама настояла на официальной регистрации отношений в феврале 1990 года — несмотря на репутацию избранника как любителя гастрольных застолий и его предложение просто сожительствовать. Знакомые семейства часто отмечали ее требования к внешности персонала, жесткие графики и строгий запрет на любые бытовые вольности. Это якобы приводило к высокой текучке наёмных помощниц. Железная леди считала безупречный порядок в доме необходимым условием для творчества и душевного равновесия мужа. Детей, растущих в строгости, система тоже не обошла стороной: Фрол стал художником с дипломом Мюнхена, Устинья — оперной певицей, окончившей Лондонскую консерваторию.
О непростом нраве Эммы однажды в интервью «Экспресс-газете» рассказала бывшая няня семейства Людмила Королева. Первой причиной конфликта между женщинами стала оплата труда. Хозяйка дома полагала, что круглосуточная работа с детьми стоит 12 тысяч рублей, хотя рыночная цена достигала двух тысяч в день. Самым же любимым развлечением Эммы якобы было наблюдать за бесплодными попытками няни выполнить абсурдные требования по уходу.
«Когда я просила её показать личный пример, издевательства прекращались», — вспоминает Королева.
Когда Людмила просила Эллу ненадолго заменить её возле детей ради перекуса, та позже возмущалась перед подругами, называя няню «оборзевшей». Однако близкие семьи Малининых уверены: женщина, публично смакующая столь личные подробности, таким образом попросту вымещает старые обиды, накопившиеся за время работы.
Философия железной ледиСемья Малининых существует более тридцати лет. У них есть зарубежные активы. Эмма Малинина уверена: секрет их долгого союза кроется не в мимолётной страсти, а в постоянном труде и финансовой независимости женщины.
Не полагаясь на супруга, она выстроила собственный бизнес и осталась для него равноправным деловым партнёром, а не просто спутницей жизни. Подход супруги короля русских романсов предельно рационален: мужчина — лицо и добытчик, а женщина — стратег и главный двигатель системы.
«То, как выстраивает мужчина свою карьеру, часто становится зеркалом его отношений с женщиной», — поделилась она изданию «СтарХит».