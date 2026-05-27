«Заменит любой курорт»: Сергей Жуков рассказал, как проводит свой отпуск
Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков рассказал, что предпочитает проводить отпуск не за границей, как привыкли многие звезды, а на семейной ферме. Его слова передает Общественная Служба Новостей.
Певец отметил, что нынешнее лето для него будет довольно жарким: коллектив готовится к выпуску нового альбома. Свободное время артист собирается провести на собственной ферме, которая «заменит любой курорт».
«Туда мы отправляемся всей семьей, чтобы кататься на квадроцикле, собирать ягоды и фрукты, ловить рыбу, посещать наших питомцев. Что, скажите мне, может быть лучше?» — поделился Жуков.Он считает, что в России есть много неизведанных и красивых мест, о которых мало кто знает. Сам исполнитель предпочитает отдыхать дома, а не за пределами страны.