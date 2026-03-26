Влюбился в американку и едва не умер: куда на самом деле пропал «телохранитель» Андрей Свиридов после съемок в «Универе»»
Молчаливый телохранитель Гена из сериалов «Универ» и «СашаТаня» в своё время покорил зрителей. Многие ждали, что однажды создатели проектов расскажут историю его жизни, но этого не произошло. А между тем, исполнитель роли Андрей Свиридов в марте 2024 года едва не погиб. В день 50-летия актёра вспоминаем, какой путь он прошёл. Какие испытания выпали на его долю и что помогло ему не сломаться, расскажет «Радио 1».
От титулованного баскетболиста до охранника: путь Андрея СвиридоваАндрей Свиридов, уроженец Белоруссии, рос в семье педагога и бухгалтера. С ранних лет его физическая мощь и высокий рост выделяли парня из толпы, однако он не замкнулся в себе, а, наоборот, прослыл заводилой. В пятом классе его габариты привлекли внимание баскетбольного тренера, который настоял на том, чтобы тот пришел в секцию.
В 14 лет Свиридов вошёл в состав молодежной сборной по баскетболу и поступил в училище олимпийского резерва. К 19 годам он уже завоевал два титула чемпиона СССР, а затем добавил к ним победы на молодежных первенствах СНГ и Европы. Перспективного спортсмена привлекла возможность обучения в США, и он с радостью ею воспользовался. Однако карьере помешала серьезная травма, полученная в 24 года.
«Был выбор: либо уйти из спорта на пару лет, либо сделать операцию. Ложиться под нож я не хотел, но и менять жизнь было страшно. Ведь все мои цели были сосредоточены только на баскетболе. Но всё же я решился завязать с большим спортом. На этой почве поругался с двумя лучшими друзьями: они считали, что я столько сил отдал спорту, что бросать нельзя ни в коем случае», — делился воспоминаниями будущий актер.
Однажды на улице к нему подошли незнакомцы и предложили вакансию охранника в ночном заведении Германии. Бывший спортсмен долго взвешивал «за» и «против», но в итоге дал согласие: на тот момент он остался без средств к существованию и понятия не имел, куда двигаться дальше. В глубине души он лелеял мечту об актерской карьере.
На одной сцене с Иглесиасом и Робби УильямсомРаботая вышибалой, Свиридов откладывал каждую заработанную копейку на обучение в американской актёрской школе. Как только сумма была накоплена, он без промедления покинул Германию. Чтобы свести концы с концами на чужбине, Андрей устроился в службу безопасности на церемонию «Оскар» и брал заказы как телохранитель на звездных премьерах.
«Я подался в Америку, потому что была мечта сняться в Голливуде. Конечно, я понимал, что меня там никто не ждёт, но, если есть цель, можно добиться многого, — рассуждал актёр. — Чтобы заработать на обучение в актёрской школе, я был охранником в клубах и ресторанах. Как-то встречал Дольфа Лундгрена, который был моим кумиром в детстве. Он мне сказал: «Господи, какой ты высокий!».Параллельно с изучением актерского мастерства в Лос-Анджелесе Свиридов начал посещать пробы. Дебют в кадре состоялся на съемочной площадке клипа Энрике Иглесиаса, который отнёсся к белорусу с теплотой. Следующей значимой точкой в карьере стало сотрудничество с Робби Уильямсом.
По задумке режиссёра я должен был превратиться в чудовище. Приезжаю на площадку и слышу: «Ну сейчас мы вас в женское платье оденем. А что вы так смотрите? Вас разве не предупредили?». — «Не-е-ет». В тот день я понял, почему женщины, когда сидят, скрещивают ноги: когда сидел, все мне невзначай под юбку поглядывали. Робби, кстати, тоже, — смеялся артист.
Влияние Андрея Краско и переезд в МосквуВ Штатах Свиридов судьбоносно встретил Андрея Краско, устроившись к нему водителем. Легендарный актёр называл парня «малым» и был уверен, что его ждет успех в России. Именно тогда впервые зашла речь о переезде в столицу.
«Краско говорил: «Работу найдём, невесту найдём, квартиру снимем!». Сорвался я с места: за три дня сдал квартиру, продал машину и прилетел. Ужасно жалко, что его вскоре не стало», — с грустью вспоминал Свиридов.
В 2008 году стартовал сериал «Универ», где экс-спортсмену доверили образ Гены — молчаливого охранника влиятельного олигарха Сильвестра Андреевича. Появляясь на экране эпизодически, этот герой сумел завоевать народную любовь благодаря своей силе, доброте и безграничной преданности.
Со временем детали биографии «громилы» начали появляться в спин-оффе «СашаТаня», но полноценным героем он так и не стал. Однако именно эти проекты послужили трамплином для Андрея Свиридова — его всё чаще стали звать в другие сериалы и фильмы, и сейчас за актёром числится уже более 80 ролей.
Личная драма и проблемы со здоровьемВ молодости сердце Андрея покорила американка по имени Саманта. Ради возлюбленной он был готов на многое, но совмещать романтические отношения со спортивной карьерой оказывалось все сложнее. Однажды ему поступило предложение о роскошном контракте, от которого он отказался, стремясь сохранить любовь.
«Ночью мне звонит это чудо сопливое, Саманта: «Где ты? Я не могу без тебя! Ты обещал, что мы будем вместе». Я говорю: «Не ной, приеду на следующей неделе». На следующий день я вру тренерам, уезжаю в США. Отказываюсь от 150 тыс. долларов. Мы встретились с Самантой, поругались и разошлись», — разоткровенничался Свиридов.Уже в зрелые годы артист снова отважился на брак. В 2014-м он женился на Аполлинарии Бейлик, с которой познакомился на съёмках фильма «СашаТаня». Пара прожила в гармонии пять лет, но затем последовал неожиданный развод. Расставание далось Свиридову тяжело: на восстановление и возвращение к работе ушло полгода. В марте 2024-го появились тревожные новости: артиста экстренно доставили в московскую клинику. Незадолго до этого он перенёс полостную операцию, после которой началось осложнение. Врачи провели повторное вмешательство с использованием ИВЛ. Ситуацию осложнял сахарный диабет, которым страдает актёр.
К счастью, современная медицина позволила быстро реабилитироваться. Свиридов восстановился и уже вернулся к съёмочному процессу. В 2025 году вышла премьера фильма «Сокровища гномов», где он сыграл главную роль. Одна из самых заветных целей артиста уже реализована, и остается надеяться, что в ближайшее время он обретёт надёжную спутницу жизни и станет отцом.