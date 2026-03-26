26 марта 2026, 16:39

Андрей Свиридов (Фото: Инстаграм*@sviridov_andrei)

Молчаливый телохранитель Гена из сериалов «Универ» и «СашаТаня» в своё время покорил зрителей. Многие ждали, что однажды создатели проектов расскажут историю его жизни, но этого не произошло. А между тем, исполнитель роли Андрей Свиридов в марте 2024 года едва не погиб. В день 50-летия актёра вспоминаем, какой путь он прошёл. Какие испытания выпали на его долю и что помогло ему не сломаться, расскажет «Радио 1».





Содержание От титулованного баскетболиста до охранника: путь Андрея Свиридова На одной сцене с Иглесиасом и Робби Уильямсом Влияние Андрея Краско и переезд в Москву Личная драма и проблемы со здоровьем

От титулованного баскетболиста до охранника: путь Андрея Свиридова

«Был выбор: либо уйти из спорта на пару лет, либо сделать операцию. Ложиться под нож я не хотел, но и менять жизнь было страшно. Ведь все мои цели были сосредоточены только на баскетболе. Но всё же я решился завязать с большим спортом. На этой почве поругался с двумя лучшими друзьями: они считали, что я столько сил отдал спорту, что бросать нельзя ни в коем случае», — делился воспоминаниями будущий актер.

На одной сцене с Иглесиасом и Робби Уильямсом

«Я подался в Америку, потому что была мечта сняться в Голливуде. Конечно, я понимал, что меня там никто не ждёт, но, если есть цель, можно добиться многого, — рассуждал актёр. — Чтобы заработать на обучение в актёрской школе, я был охранником в клубах и ресторанах. Как-то встречал Дольфа Лундгрена, который был моим кумиром в детстве. Он мне сказал: «Господи, какой ты высокий!».

По задумке режиссёра я должен был превратиться в чудовище. Приезжаю на площадку и слышу: «Ну сейчас мы вас в женское платье оденем. А что вы так смотрите? Вас разве не предупредили?». — «Не-е-ет». В тот день я понял, почему женщины, когда сидят, скрещивают ноги: когда сидел, все мне невзначай под юбку поглядывали. Робби, кстати, тоже, — смеялся артист.

Влияние Андрея Краско и переезд в Москву

«Краско говорил: «Работу найдём, невесту найдём, квартиру снимем!». Сорвался я с места: за три дня сдал квартиру, продал машину и прилетел. Ужасно жалко, что его вскоре не стало», — с грустью вспоминал Свиридов.

Личная драма и проблемы со здоровьем

«Ночью мне звонит это чудо сопливое, Саманта: «Где ты? Я не могу без тебя! Ты обещал, что мы будем вместе». Я говорю: «Не ной, приеду на следующей неделе». На следующий день я вру тренерам, уезжаю в США. Отказываюсь от 150 тыс. долларов. Мы встретились с Самантой, поругались и разошлись», — разоткровенничался Свиридов.