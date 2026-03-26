Влюбился в американку и едва не умер: куда на самом деле пропал «телохранитель» Андрей Свиридов после съемок в «Универе»»

Андрей Свиридов (Фото: Инстаграм*@sviridov_andrei)

Молчаливый телохранитель Гена из сериалов «Универ» и «СашаТаня» в своё время покорил зрителей. Многие ждали, что однажды создатели проектов расскажут историю его жизни, но этого не произошло. А между тем, исполнитель роли Андрей Свиридов в марте 2024 года едва не погиб. В день 50-летия актёра вспоминаем, какой путь он прошёл. Какие испытания выпали на его долю и что помогло ему не сломаться, расскажет «Радио 1».



От титулованного баскетболиста до охранника: путь Андрея Свиридова

Андрей Свиридов, уроженец Белоруссии, рос в семье педагога и бухгалтера. С ранних лет его физическая мощь и высокий рост выделяли парня из толпы, однако он не замкнулся в себе, а, наоборот, прослыл заводилой. В пятом классе его габариты привлекли внимание баскетбольного тренера, который настоял на том, чтобы тот пришел в секцию.
Андрей Свиридов (Фото: Инстаграм*@sviridov_andrei)
В 14 лет Свиридов вошёл в состав молодежной сборной по баскетболу и поступил в училище олимпийского резерва. К 19 годам он уже завоевал два титула чемпиона СССР, а затем добавил к ним победы на молодежных первенствах СНГ и Европы. Перспективного спортсмена привлекла возможность обучения в США, и он с радостью ею воспользовался. Однако карьере помешала серьезная травма, полученная в 24 года.

«Был выбор: либо уйти из спорта на пару лет, либо сделать операцию. Ложиться под нож я не хотел, но и менять жизнь было страшно. Ведь все мои цели были сосредоточены только на баскетболе. Но всё же я решился завязать с большим спортом. На этой почве поругался с двумя лучшими друзьями: они считали, что я столько сил отдал спорту, что бросать нельзя ни в коем случае», — делился воспоминаниями будущий актер.

Однажды на улице к нему подошли незнакомцы и предложили вакансию охранника в ночном заведении Германии. Бывший спортсмен долго взвешивал «за» и «против», но в итоге дал согласие: на тот момент он остался без средств к существованию и понятия не имел, куда двигаться дальше. В глубине души он лелеял мечту об актерской карьере.

На одной сцене с Иглесиасом и Робби Уильямсом

Работая вышибалой, Свиридов откладывал каждую заработанную копейку на обучение в американской актёрской школе. Как только сумма была накоплена, он без промедления покинул Германию. Чтобы свести концы с концами на чужбине, Андрей устроился в службу безопасности на церемонию «Оскар» и брал заказы как телохранитель на звездных премьерах.

«Я подался в Америку, потому что была мечта сняться в Голливуде. Конечно, я понимал, что меня там никто не ждёт, но, если есть цель, можно добиться многого, — рассуждал актёр. — Чтобы заработать на обучение в актёрской школе, я был охранником в клубах и ресторанах. Как-то встречал Дольфа Лундгрена, который был моим кумиром в детстве. Он мне сказал: «Господи, какой ты высокий!».
Параллельно с изучением актерского мастерства в Лос-Анджелесе Свиридов начал посещать пробы. Дебют в кадре состоялся на съемочной площадке клипа Энрике Иглесиаса, который отнёсся к белорусу с теплотой. Следующей значимой точкой в карьере стало сотрудничество с Робби Уильямсом.

По задумке режиссёра я должен был превратиться в чудовище. Приезжаю на площадку и слышу: «Ну сейчас мы вас в женское платье оденем. А что вы так смотрите? Вас разве не предупредили?». — «Не-е-ет». В тот день я понял, почему женщины, когда сидят, скрещивают ноги: когда сидел, все мне невзначай под юбку поглядывали. Робби, кстати, тоже, — смеялся артист.

Влияние Андрея Краско и переезд в Москву

В Штатах Свиридов судьбоносно встретил Андрея Краско, устроившись к нему водителем. Легендарный актёр называл парня «малым» и был уверен, что его ждет успех в России. Именно тогда впервые зашла речь о переезде в столицу.

«Краско говорил: «Работу найдём, невесту найдём, квартиру снимем!». Сорвался я с места: за три дня сдал квартиру, продал машину и прилетел. Ужасно жалко, что его вскоре не стало», — с грустью вспоминал Свиридов.

В 2008 году стартовал сериал «Универ», где экс-спортсмену доверили образ Гены — молчаливого охранника влиятельного олигарха Сильвестра Андреевича. Появляясь на экране эпизодически, этот герой сумел завоевать народную любовь благодаря своей силе, доброте и безграничной преданности.

Андрей Свиридов (Фото: Инстаграм*@sviridov_andrei)
Со временем детали биографии «громилы» начали появляться в спин-оффе «СашаТаня», но полноценным героем он так и не стал. Однако именно эти проекты послужили трамплином для Андрея Свиридова — его всё чаще стали звать в другие сериалы и фильмы, и сейчас за актёром числится уже более 80 ролей.

Личная драма и проблемы со здоровьем

В молодости сердце Андрея покорила американка по имени Саманта. Ради возлюбленной он был готов на многое, но совмещать романтические отношения со спортивной карьерой оказывалось все сложнее. Однажды ему поступило предложение о роскошном контракте, от которого он отказался, стремясь сохранить любовь.

«Ночью мне звонит это чудо сопливое, Саманта: «Где ты? Я не могу без тебя! Ты обещал, что мы будем вместе». Я говорю: «Не ной, приеду на следующей неделе». На следующий день я вру тренерам, уезжаю в США. Отказываюсь от 150 тыс. долларов. Мы встретились с Самантой, поругались и разошлись», — разоткровенничался Свиридов.
Уже в зрелые годы артист снова отважился на брак. В 2014-м он женился на Аполлинарии Бейлик, с которой познакомился на съёмках фильма «СашаТаня». Пара прожила в гармонии пять лет, но затем последовал неожиданный развод. Расставание далось Свиридову тяжело: на восстановление и возвращение к работе ушло полгода. В марте 2024-го появились тревожные новости: артиста экстренно доставили в московскую клинику. Незадолго до этого он перенёс полостную операцию, после которой началось осложнение. Врачи провели повторное вмешательство с использованием ИВЛ. Ситуацию осложнял сахарный диабет, которым страдает актёр.

К счастью, современная медицина позволила быстро реабилитироваться. Свиридов восстановился и уже вернулся к съёмочному процессу. В 2025 году вышла премьера фильма «Сокровища гномов», где он сыграл главную роль. Одна из самых заветных целей артиста уже реализована, и остается надеяться, что в ближайшее время он обретёт надёжную спутницу жизни и станет отцом.
Арсений Орлов

