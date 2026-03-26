48-летняя Анфиса Чехова назвала условия для рождения общего ребёнка с мужем
Телеведущая Анфиса Чехова в интервью изданию «Теленеделя» рассказала о желании родить общего ребёнка от супруга Александра Златопольского.
48-летняя Чехова отметила, что для неё наличие общего ребёнка в семье остаётся важным условием.
«С другой стороны, если не будет, то я точно знаю, что не буду делать ЭКО. Потому что это опасно в моём возрасте. Или суррогатное материнство, что сейчас очень распространено, не мой вариант, мне хотелось бы самой выносить», — заявила Анфиса.В дополнение к планам о прибавлении в семье телеведущая сообщила о намерении устроить вторую свадьбу. Она хочет провести торжество на природе и выбрать для этого тёплое время года.
Ранее Анфиса Чехова призналась, что встречалась с женатым мужчиной.