«Человек без фальши»: Погребняк вступилась за Славу
Мария Погребняк публично поддержала Славу (настоящее имя — Анастасия Сланевская) на фоне недавнего скандала и откровений артистки о личных переживаниях.
Мария отметила, что ценит Славу за искренность и отсутствие фальши, подчеркнув, что в современном мире такие качества встречаются всё реже. По её словам, певица не побоялась открыто рассказать о разочаровании в близких людях и о пережитом нервном срыве.
Погребняк призналась, что подобные состояния знакомы многим — когда человек много отдаёт, но не получает даже элементарной благодарности. При этом сама она старается придерживаться другой позиции: не ждать ничего взамен от окружающих и просто дарить любовь без условий, чтобы избежать разочарований.
Тем временем, судя по соцсетям, Слава постепенно приходит в себя — певица отправилась на отдых на Мальдивы в компании мужчины и делится кадрами спокойного времяпрепровождения с рыбалкой и гастрономическими удовольствиями.
