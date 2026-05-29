Внебрачный сын, панические атаки, операции, фотосет на могиле и дети от покойника при живом муже: шокирующие детали из жизни Алёны Кравец
Алёна Кравец — российская актриса, модель и певица, известная своим ярким присутствием в медиа-пространстве и активными комментариями о жизни звезд шоу-бизнеса. Она прославилась благодаря скандальным высказываниям на федеральном телевидении. 30 мая звезда отмечает свой 40-й день рождения. Подробнее о ней читайте в материале «Радио 1».
Скандальная известностьАлёна Кравец начала зарабатывать уже в 16 лет. В 2005 году она выпустила сольный альбом «Это Всё Любовь». Также артистка сыграла в сериалах «Агент национальной безопасности» и «Папины дочки». Широкое внимание к её персоне привлёк брак с бизнесменом Русланом. Пара жила на Рублёвке и воспитывала дочь Даниэлу. Однако семейная жизнь проходила на фоне громких ссор и разговоров о жестоком обращении. В 2019 году новый виток скандала спровоцировала бывшая участница «Дома-2» Анастасия Кочервей. Через два года ещё один резонанс вызвал молодой человек, который назвал себя внебрачным сыном Кравец. Проверка ДНК не подтвердила его слова. Позже Алёна рассказала, что действительно пережила роды, но ребёнок появился на свет мёртвым.
Проблемы со здоровьемАлёна Кравец не раз становилась героиней новостей из-за состояния здоровья. В 2020 году она рассказала о панических атаках. По её словам, это случилось после конфликта с певицей Азизой, которая во время ссоры закрыла ей рот рукой. Через год артистка упала с лестницы из-за высоких каблуков и повредила позвоночник. Врачи предупредили её о риске инвалидности. Несмотря на это, Кравец ушла из больницы и вернулась к работе. Певица также говорила о пластических операциях, о которых позже пожалела. В 2023 году её имя снова появилось в новостях после конфликта на борту самолёта. Там у неё произошла потасовка с нетрезвым пассажиром.
Танцы на костяхПолтора часа разговора — совсем немного на фоне потока комментариев о жизни знаменитостей, которыми Алёна Кравец щедро делится с прессой и в соцсетях. Даже по одним заголовкам видно, насколько широк этот круг тем. Сегодня она сомневается в искренности браков Прохора Шаляпина, а завтра рассказывает о лечении певицы МакSим и предлагает ей поддержку. Со временем у Кравец сформировалась узнаваемая манера высказываний. Она часто выбирает самые болезненные и резонансные темы. Не раз модель попадала в новости именно после заявлений о знакомых из светской среды, которых уже нет в живых.
Фотосет на могилеАлёна Кравец стала центром скандала в 2019 году из-за поста, который многие сочли кощунственным после смерти телеведущей Юлии Началовой. Она разместила фотосет на могиле, что вызвало негативную реакцию пользователей соцсетей. Кравец ответила, что не контролирует, кто её фотографирует, и подчеркнула, что не собирается отвечать за это. Несмотря на критику, она продолжила поднимать темы, связанные с ушедшими, и в 2021 году сообщила о намерении купить участок на кладбище рядом с могилой Началовой.
«Я себе выбрала новую часть некрополя — недалеко от моей подружки Юлечки Началовой, к которой часто прихожу. Сейчас через процедуру аукциона буду заниматься оформлением. Хотя, надеюсь, что жить буду долго!», — делилась она.