«Всё бросит и пойдёт за ним»: названа настоящая причина, по которой Пугачёва хочет вернуться в Россию вслед за Назаровым
Слухи о возвращении Дмитрия Назарова в публичное поле вызвали новую волну обсуждений вокруг Аллы Пугачёвой. Покинувшая Россию несколько лет назад Примадонна, по неподтверждённым данным, также допускает возможность возвращения. Филипп Киркоров недавно прокомментировал ситуацию, назвав певицу «рабой любви», которая отправилась вслед за супругом. Однако далеко не все верят в столь романтичную версию: многие склоняются к тому, что за этим решением стоят куда более обыденные и прагматичные причины. Почему слухи о возвращении народной артистки СССР вызывают столько споров и что на самом деле движет легендарной певицей, читайте в материале «Радио 1».
Адвокат поневолеФилипп Киркоров, в последнее время избегающий громких заявлений и публичных скандалов, неожиданно взял на себя роль защитника бывшей супруги. В эфире шоу «Секрет на миллион» народный артист РФ дал неожиданную трактовку отъезда Аллы Пугачёвой: по версии главного голоса эстрадной баллады 90-х годов, легенда советской сцены руководствовалась не политическими мотивами и не денежными соображениями, а исключительно чувствами. Киркоров объяснил поступок бывшей жены особенностями женской психологии: охваченная чувством, она следует за мужем.
«Когда женщина влюблена и любит кого-то — всё бросит и пойдёт за ним. Алла — тот самый человек», — заявил Филипп в эфире.Король ремейков и дуэтов добавил, что не общался с Аллой Пугачёвой напрямую вот уже семь лет. Однако публично защищать её он не перестал. Брак с Примадонной артист считает лучшим временем в своей жизни, хотя и признаёт, что дома бывало непросто.
Предыстория: Советское прошлоеСама Пугачёва неоднократно высказывалась о своей неприязни к прежним порядкам — ещё с советских времён. Давняя подруга спутницы Максима Галкина* Лайма Вайкуле как-то обронила фразу, что они вдвоём «кормили весь Союз», трудясь за гроши от Госконцерта. Как сообщают источники из окружения, обида на невозможность распоряжаться собственными доходами зрела десятилетиями.
«Не хочу рожать от бедняка!»: почему Игорь Крутой 30 лет скрывал сына от замужней продавщицы и за что первая жена называла его неудачником
В девяностые, когда рухнули былые барьеры, многие артисты, по имеющимся данным, переключились на заработок, не всегда уделяя внимание качеству своего продукта. Когда возникла возможность уехать и сохранить накопленное, Примадонна ею воспользовалась. Официально было объявлено, что причина — лечение.