«Прихожу, а там Содом и Гоморра»: Киркоров получил урок в качестве «голой» вечеринки
Певец Филипп Киркоров в откровенном интервью для программы «Секрет на миллион» впервые детально рассказал, как оказался на том скандальном мероприятии. По словам артиста, он зашел в клуб всего на пять минут — исключительно для того, чтобы поблагодарить Настю Ивлееву за помощь в съемках клипа.
Он поднялся по винтовой лестнице в гримерку ведущей, вручил цветы и уже направился к выходу. Однако по пути зашел в VIP-зону поздороваться с Лолитой и Ольгой Орловой. Эти кадры позже попали в сеть, после чего, как утверждает исполнитель, его выставили едва ли не организатором вечеринки.
«Прихожу туда и смотрю, а там Содом и Гоморра. Понимаю, что я туда даже не зайду», — добавил поп-король.Последующий год, по признанию Филиппа Бедросовича, выдался крайне тяжелым. Против него пытались настроить публику, и он воочию увидел, как любовь аудитории способна мгновенно превращаться в ненависть и агрессию. Сам Киркоров назвал этот опыт важным жизненным уроком.
Вечеринка с дресс-кодом «almost naked» (почти голый), прошедшая в ночь с 20 на 21 декабря 2023 года в столичном клубе «Мутабор», спровоцировала масштабный общественно-политический скандал и привела к серии судебных разбирательств.