«Прихожу, а там Содом и Гоморра»: Киркоров получил урок в качестве «голой» вечеринки

«Голая» вечеринка Насти Ивлеевой стала жизненным уроком для Киркорова

Филипп Киркоров (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Певец Филипп Киркоров в откровенном интервью для программы «Секрет на миллион» впервые детально рассказал, как оказался на том скандальном мероприятии. По словам артиста, он зашел в клуб всего на пять минут — исключительно для того, чтобы поблагодарить Настю Ивлееву за помощь в съемках клипа.





Он поднялся по винтовой лестнице в гримерку ведущей, вручил цветы и уже направился к выходу. Однако по пути зашел в VIP-зону поздороваться с Лолитой и Ольгой Орловой. Эти кадры позже попали в сеть, после чего, как утверждает исполнитель, его выставили едва ли не организатором вечеринки.





«Прихожу туда и смотрю, а там Содом и Гоморра. Понимаю, что я туда даже не зайду», — добавил поп-король.