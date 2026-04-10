«Я спала с твоим мужем»: как фанатка «Ласкового мая» разрушила брак Леры Кудрявцевой, а сын телеведущей вырос и стал похож на азиата
Одна из самых ярких и узнаваемых телеведущих российского шоу-бизнеса — Лера Кудрявцева. Мало кто знает, что у неё есть взрослый сын Жан от барабанщика «Ласкового мая» Сергея Ленюка. Пара рассталась с громким скандалом очень давно, Ленюк даже заявлял, что ребёнок не его. Кудрявцева собиралась судиться, но дело затихло, а наследник исчез из публичного поля. О том, почему звезда скрывала своего первенца и как сложилась его судьба, читайте в материале «Радио 1».
Как складывалась личная жизнь Леры КудрявцевойВ юности Кудрявцева познакомилась с барабанщиком группы «Ласковый май» Сергеем Ленюком. Это случилось во время гастролей коллектива в её родном городе Усть-Каменогорске. Девушка — большая поклонница этой команды, поэтому встреча с музыкантом не была для неё случайностью. Их бурный роман закрутился быстро, совсем скоро Лера узнала, что беременна; ей было на тот момент всего 18 лет. Мать будущей телеведущей долго уговаривала дочь прервать беременность, уверяя, что дети в таком возрасте — непосильная обуза. Когда Кудрявцева пришла на приём к врачу, он её предупредил: если девушка сейчас сделает аборт, то в будущем может навсегда потерять возможность иметь детей.
«В какой-то момент я поняла, что беременна. Мама отговаривала, говорила: «Лера, подумай, тебе всего 18 лет, у тебя вся жизнь впереди». Последнюю точку поставил врач. Сказал, что другой беременности может не быть», — делилась телезвезда изданию «Экспресс газета».
В 1990 году Кудрявцева родила здорового мальчика. Назвала она его в честь любимого актёра — Жана-Клода Ван Дамма. С Ленюком они поженились, но брак продержался меньше трёх лет. Молодожёны вместе с маленьким сыном ютились в небольшой квартире, где жили под одной крышей с матерью мужа. Такая обстановка явно не способствовала крепким и гармоничным отношениям. В этих условиях строить счастливую семью было непросто.
К тому же Сергея постоянно атаковали поклонницы, и вокруг то и дело появлялись слухи о его неверности. Лере тоже было непросто: фанатки подкарауливали её на улице и кричали вслед гадости. Но главный удар нанесла девушка по имени Марина — большая воздыхательница Ленюка, которая к тому же оказалась его любовницей. Она сама сообщила об этом Кудрявцевой. Сергей всё отрицал, но, как выяснилось позже, зря: Марина, как оказалось, не врала.
«Сергей говорил, что она сумасшедшая! А потом оказалось, что не сумасшедшая, у него был роман, пока я была беременна, у меня там несладкая жизнь была»,— вспомнила телеведущая в шоу на You Tube.
После развода Кудрявцева осталась в столице одна с малышом на руках. Пришлось много работать. Девушка пропадала на съёмках и проектах целыми днями, поэтому с ребёнком часто сидела её мама. Жан вырос и обиды не держит, о маме говорит с теплотой. Он окончил Плехановскую академию, но по специальности никогда не работал.
Жан долгое время не попадал в поле зрения прессы. Не фотографируется, отказывается давать интервью, живёт замкнуто. Даже маме запрещает публиковать его снимки. Многие уже забыли, что у Кудрявцевой есть взрослый сын. К тому же внешне мужчина не похож ни на мать, ни на отца. Поэтому в нём почти никто не узнаёт наследника известной телеведущей.
В какой-то момент Кудрявцева всё же нарушила молчание и выложила в сеть кадр с собственным сыном. Эффект оказался обратным: вместо тёплых откликов — скандал. Ирония в том, что Жан годами старался оставаться незамеченным, а одно фото перечеркнуло всё. Под публикацией, как это часто происходит, сразу появились недоброжелатели. Лере пришлось приносить извинения наследнику.
В соцсетях писали прямо: парень внешне напоминает азиата, хотя у родителей — ни намёка на восточные черты. Некоторые и вовсе засомневались, действительно ли Сергей Ленюк приходится ему отцом. В комментариях пользователи обратили внимание на внешность Жана: вытянутое лицо, острый подбородок, большие тёмные глаза. Эти детали не ускользнули даже от внимания продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина.
«Жан и Сергей абсолютно непохожи. А вы видите там сходство? Жан же похож на казаха! Он хороший парень, я его очень люблю. Но как два белых человека Кудрявцева и Ленюк родили темного мальчика? Как это возможно? Серега воспитывал Жана, знаете, как над ним смеялись в детском саду: сын непохож на отца», — поделился Разин на медиапортале Караван.Впрочем, находились и те, кто заметил в Жане черты матери. Особенно явно, по их мнению, это просматривалось в очертаниях губ, форме носа, скулах и разрезе глаз. Самого же молодого человека чужие высказывания волнуют мало — он вообще редко появляется в интернет-пространстве. Неудивительно, что Ленюк-младший остаётся равнодушен к критике в соцсетях. В конце концов, у него есть практически всё, что нужно для счастья: любящая мама, любимая жена, дети и работа, о которой можно только мечтать.
С лёгкой подачи знаменитой матери: кем стал сын Леры КудрявцевойЖан пришёл на телевидение в 2018 году. Без мамы, конечно, не обошлось. Он сам признаётся: мечтал об этом с детства. Однако работа перед камерой его никогда не привлекала — ему всегда было интереснее то, что остаётся за кадром. Поэтому сын стал продюсером — работает над проектом на федеральном канале.
«Работать на телевидении я мечтал с детства. Правда, быть в кадре и брать интервью я не люблю, а вот заниматься организацией программы за кадром в качестве продюсера мне интересно. Так что теперь мы с мамой коллеги, правда, она работает на другом проекте. Очень жду своей первой командировки, но пока все рабочие моменты связаны со столицей», — рассказал молодой человек в интервью журналу «7 Дней».
Почему Лера Кудрявцева больше не боится осужденияЗабавно, но сын Леры всего на три года младше её нынешнего супруга Игоря Макарова. Вместе они уже 11 лет, и у хоккеиста с Жаном отличные отношения.
«C Игорем они дружат», — утверждает актриса изданию «Экспресс газета».Что касается сына Леры, то он женился на прекрасной девушке по имени Анастасия. Она выросла в достаточно обеспеченной семье и тоже не любит излишнего внимания к себе со стороны публики. Удивительно, но в 2018 году Кудрявцева умудрилась стать и мамой, и бабушкой. 20 мая у неё родился внук Лев, а 9 августа она сама родила дочку, которую назвала Машей. Внук и дочь — ровесники. Сама телеведущая признаётся: такая ситуация нисколько её не смущает. Более того, её дочь и внук души не чают друг в друге и обожают вместе играть.
При этом Кудрявцева нисколько не смущается, когда внук называет её бабушкой. Более того — она сама просит его так её называть. А вот в юности Лера очень не любила, когда маленький сын при людях называл её мамой. Она была молода и боялась осуждения со стороны окружающих. Сегодня этих страхов у Кудрявцевой уже нет.
Лера успешно продолжает работу на телевидении, дочь Маша учится в элитной гимназии, занимается гимнастикой и фигурным катанием, в феврале 2026 года девочка дебютировала в роли ведущей концерта. Внук Лев, часто гостит у бабушки. Телеведущая с гордостью называет себя «бабой Лерой». Сын Жан живёт с женой и сыном. В их семьях царит полная гармония.