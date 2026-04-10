Адвокаты P. Diddy подали апелляцию на приговор суда в Нью‑Йорке
Защита американского рэпера P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс) намерена обжаловать приговор, вынесенный ему в октябре прошлого года. Об этом сообщает ABC News.
В рамках процесса музыканта осудили на четыре года и два месяца лишения свободы за перевозку людей с целью вовлечения в проституцию. Однако присяжные сняли с артиста обвинения в рэкете, а также оправдали его по двум эпизодам насильственного перемещения для сексуальной эксплуатации. Позднее срок наказания увеличили на один месяц за нарушении рэпером правил тюремного содержания.
Адвокаты считают приговор чрезмерно суровым с учетом частичного оправдания их подзащитного. В рамках апелляции защита намерена предложить иную юридическую квалификацию действий P. Diddy. По версии адвокатов, транспортировка девушек на вечеринки должна расцениваться как «создание любительской порнографии», а не как систематическая эксплуатация.
