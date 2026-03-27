«Я точно знал, что меня посадят»: как Рабинович стал Миттой, увёл чужую жену и сжег настоящий Ту-114

27 марта 2026, 16:54

Александр Митта (Фото: РИА Новости/Владимира Трефилова)

Александр Митта тот режиссёр, фильмы которого хочется пересматривать вновь и вновь, чтобы находить там что-то новое. Каждый раз благодаря его таланту в советском кинематографе открывались новые грани – и хоть последние годы Митта уже не снимал из-за здоровья, о нём до сих пор говорят и восхищаются. В чём же секрет того, что его работы продолжают находить отклик в сердцах зрителей спустя десятилетия, расскажет «Радио 1».





Содержание Путь Александра Митты: от Рабиновича до легенды Магия кино: как рождались главные хиты советского проката Киношкола, книги и стихи: чему учил мастер Семья, друзья и главная женщина в жизни Проблемы со здоровьем Последние новости и уход

Путь Александра Митты: от Рабиновича до легенды

«Мои дед с бабкой были убежденными коммунистами. После переворота для евреев из местечек, которых раньше не подпускали к престижным вузам и большим городам, распахнулись двери. Те, у кого горели глаза и была тяга к знаниям, смогли выбиться в люди. Наум Рабинович считался классным инженером на ЗИСе. Его даже отправляли перенимать опыт на завод Форда в Америку. В разгар репрессий тридцатых его неминуемо ждал арест. Но он дружил с самим Иваном Лихачевым, директором завода, и тот раз за разом, по семейному преданию, раз семнадцать-восемнадцать, вычеркивал его из расстрельных списков», — вспоминал Митта.

«С окончания школы и до самой смерти Сталина в марте пятьдесят третьего я жил с железной уверенностью, что меня арестуют. В моей семье все сидели: мать, ее сестры. Их мужей расстреляли. Родню разметало по лагерям, семья фактически была уничтожена. Я чувствовал, что скоро и меня погонят по этапу. Понимая, что свобода может кончиться в любой момент, я днями пропадал в библиотеках. Читал взахлеб, прикидывая: «Года два-три у меня еще есть, успею начитаться, а потом — на нары», — рассказывал режиссер.

«Это чувашская фамилия. Был чувашский литератор Петр Митта, его репрессировали, и он погиб в лагерях. Отцу так понравились его произведения, что он взял себе эту редкую и необычную фамилию», — пояснял Митта.

Магия кино: как рождались главные хиты советского проката

«В день съёмок выходит актриса, которая по сценарию играет девушку героя Сергея Никоненко. И заявляет мне: «Я на коньках не умею кататься». У меня ступор: «Ты с ума сошла? Я же еще летом предупреждал!». А она: «Ну предупреждали, но не проверяли же». Короче, я велел снять коньки с этой парочки и сказал: «Делайте вид, что скользите». Снимали средним и крупным планом, чтобы ног в кадре не было. На экране выглядело абсолютно правдоподобно», — рассказывал режиссер.



Александр Митта (Фото: РИА Новости/Екатериы Чесноковой)

«Снимали с риском для жизни. Сцену со взрывом самолета готовили дважды. Пиротехники нашли на кладбище авиатехники фюзеляж Ту-114 и завезли туда шесть тонн горючего. Но за несколько часов до съемок все самовоспламенилось, и площадка выгорела дотла. Хорошо, что техники там еще не было. Пожар было видно за километры. Пришлось все начинать с нуля. Зато когда фильм вышел, успех был оглушительным. Он собрал небывалую аудиторию и стал одним из лидеров проката за всю историю советского кино», — вспоминал Митта.

«В новой версии «Экипажа» я увидел не просто перепевку старого, а творческое развитие идеи. Возникло ощущение связи поколений: будто фильм-отец и фильм-сын. Для меня это было особенно важно. Незадолго до этого мне делали операцию на колене, случилась клиническая смерть — оторвался тромб, врачи успели среагировать. Меня откачивали неделю. Так что я буквально заглянул за грань, а тут — фильм, который словно возвращается к жизни. К тому же меня звали помочь с традиционными съемками. Сейчас везде компьютерная графика, но натуральные съемки все равно «живее», — делился Митта.

Киношкола, книги и стихи: чему учил мастер



Александр Митта (Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)

«Когда работаешь над сценарием, должно быть ощущение праздника и полета. Но чтобы этот полет не унес в дебри и ты не утонул в материале, нужна система добровольных ограничений», — объяснял Митта.

Семья, друзья и главная женщина в жизни

«Её муж заявился ко мне, оглядел мою коммуналку. У него была отдельная квартира и все по-взрослому, а тут в коридор повысовывались какие-то замызганные типы, зощенковские персонажи в майках-алкоголичках. И соперник его тоже выглядел неказисто: жалкий, бедный, без машины, живет в ужасной коммуналке. Он ухмыльнулся и ушел, мол, сама вернется — невозможно же в таких условиях жить. И ошибся. Потом он еще два года не давал развод, так что когда родился сын, нам пришлось в ЗАГСе сразу три дела оформлять: развод, усыновление, регистрацию брака. Мои друзья-свидетели опоздали и явились на это сложное мероприятие прямиком из бани, с вениками. Сотрудница ЗАГСа остолбенела: разводятся, женятся, ребенка усыновляют, а вокруг мужики с вениками ходят», — рассказывал Александр Митта.

«Она умела все: шила, преподавала моделирование. Родители не жили в роскоши, но умели ценить активную жизнь, постоянно принимали гостей. Накрывали столы не складчиной, а от души, от внутренней хлебосольности. К нам приходила половина «Современника» и половина «Театра на Таганке». Но и бедно мы не жили. В доме всегда была хорошая еда, приличная одежда, интерьер по тем временам продвинутый. Но ничего лишнего. Родители за рулем не сидели. У отца иногда была машина с водителем, но только на время съемок. А дача у нас появилась только в 2000-х», — говорил режиссер.

Проблемы со здоровьем

«Чувствует себя нормально, скоро выпишут. Проблем серьезных нет. Обследование показало, что для 90 лет все более-менее в порядке, — заверял сын.



Евгений Митта (Фото: РИА Новости/Сергея Бобылёва)

Последние новости и уход



Похороны Александра Митты (Фото: РИА Новости/Сергея Бобылёва)

«У Александра Митты нарушены функции нервной системы, он в состоянии оглушения — почти не говорит и не двигается, внимание рассеяно», — рассказывали в окружении легенды.

«Прогнозы врачей хосписа неутешительные, пациент под постоянным наблюдением», — говорили медики.

«Врачи диагностировали сопор — состояние глубокого угнетения сознания, близкое к коме», — поясняли медики.

«Мой дорогой папа ушел из жизни сегодня. Люблю, скорблю», — написал Евгений Митта.