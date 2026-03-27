Слухи о беременности, неожиданное признание и отношениях с коллегой: настоящая правда о разводе звезды сериала «Кухня» Елены Подкаминской
Известная актриса Елена Подкаминская и ее супруг Денис Гущин решили расстаться. Судебное заседание назначено на 27 марта. Пара прожила вместе почти девять лет. Подробнее о причинах развода читайте в материале «Радио 1».
Слухи о беременностиВ начале апреля 2017 года в СМИ начали появляться слухи о том, что Елена Подкаминская ждет ребенка. Журналисты обратили внимание на изменения в ее графике работы. Актриса стала реже выходить на сцену и не принимала новых предложений в кино. Вместо нее в спектаклях Театра сатиры выступали другие артисты.
ПризнаниеСпустя месяц знаменитость подтвердила, что действительно беременна. Она поделилась снимками, на которых видно округлившийся живот. Первое время актриса не называла имя отца будущего малыша.
Рождение дочери3 августа 2017 года Подкаминская стала мамой во второй раз. Она родила дочку дома, при помощи медиков. Отцом малышки оказался Денис Гущин. Он руководит строительной фирмой. Елена познакомилась с ним во время ремонта своей квартиры. Счастливые родители назвали малышку Евой.
СвадьбаВ январе 2018 года Елена вышла замуж за Дениса. Их свадьба прошла в кругу близких людей. Муж актрисы не любит публичность и старается не попадать в светские события.
Многодетная матьВ феврале 2020 года Подкаминская стала мамой в третий раз — у нее родился сын Александр. Актриса старается совмещать заботу о детях с карьерой. В интервью она делилась трудностями, с которыми столкнулась: бессонные ночи, проблемы с отучением младшего ребенка от груди и сложный характер старшей дочери.
Бывшие партнерыЕлена предпочитает не обсуждать свою личную жизнь с журналистами. Известно, что ее первым мужем был бизнесмен Александр Пляцев, с которым она прожила в браке восемь лет и воспитывала дочь Полину. В 2015 году пара рассталась. Во время съемок «Кухни в Париже» в 2014 году появились слухи о романтических отношениях актрисы с ее партнером по фильму Марком Богатыревым. В одном из интервью актер признался, что испытывал влюбленность к Елене, однако отказался вдаваться в подробности и отметил, что сейчас их связывают лишь дружеские отношения.
Биография Елены ПодкаминскойЕлена Ильинична Подкаминская родилась 10 апреля 1979 года в Москве. Она поступила в Щукинское училище с первого раза, и многие преподаватели сразу заметили ее талант. В Театре сатиры актриса сыграла множество ролей, среди которых Негина в «Талантах и поклонниках», Изабелла в «Средствах от наследства» и Барбара Смит в «Слишком женатом таксисте». Одной из самых известных стала постановка «Хомо Эректус». Параллельно с театральной карьерой Подкаминская начала сниматься в кино.
Ее дебют на экране состоялся в 2002 году в музыкальной комедии «Джокеръ». С 2004 по 2008 годы она сыграла в ряде телесериалов. Однако настоящую популярность актрисе принес сериал «Кухня». Этот проект стал успешным благодаря яркому сценарию, отличной режиссуре и талантливым актерам. Сегодня Елена продолжает выступать на театральных подмостках, участвует в разнообразных кинопроектах и успешно совмещает свою карьеру с обязанностями многодетной матери.