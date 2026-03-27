Звезда сериала «Кухня» Подкаминская разводится со вторым мужем
Елена Подкаминская разводится с мужем. Иск о расторжении брака супруг актрисы Денис Гущин подал в конце 2025 года. Об этом сообщает «СтарХит».
Сегодня, 27 марта, пройдет заседание, на котором, вероятно, Елену и Дениса официально разведут. У пары двое детей: восьмилетняя Ева и шестилетний Александр. Кроме того, у актрисы есть 15-летняя дочь Полина от первого брака.
Елена Подкаминская не комментирует ситуацию и продолжает активно работать, участвуя в съемках и мероприятиях. По словам поклонников, несмотря на возможные сложности, звезда сериала «Кухня» выглядит собранной и полностью сосредоточенной на своей карьере.
Стоит отметить, что 46-летняя Елена всегда тщательно оберегала свою личную жизнь от посторонних глаз, поэтому причины ее расставания с Гущиным остаются неизвестными.
Читайте также: