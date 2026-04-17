«Я умираю»: страшная исповедь жены Андреева из «Иванушек». Почему она оказалась в секте и едва не потеряла разум
Лола Андреева — жена солиста «Иванушек». Ей достались не только слава мужа, но и его демоны: угрозы фанаток, годы борьбы с алкоголизмом, существование на грани человеческих сил. Но тьма, в которую она провалилась, была не в больничных стенах и не в пьяном бреду супруга. Она ждала Лолу внутри — в секте, где вместо молитв раздавались хриплые крики, а обещанное просветление вело к медленной гибели. Как успешная женщина два года теряла себя и почему сегодня благодарит не психологов, а православную святыню? Читайте в материале «Радио 1».
Как Лола Андреева попала в сектуЛола Андреева, в девичестве Лолита Аликулова, всегда была женщиной энергичной и пытливой. Она пробовала себя в разных профессиях: фитнес-тренер, модель, парикмахер. Но главное её призвание всегда оставалось неизменным — быть хранительницей домашнего очага. С Кириллом они прошли сквозь огонь и воду: его тяжёлую травму, зависимость, атаки фанатов. Казалось, их брак закалился настолько, что ничто не сможет его сломать. Однако беда пришла оттуда, откуда её совсем не ждали. Однажды, случайно переключая каналы, Лола наткнулась на телепередачу, в которой рассказывали о некоем психологическом методе. Загадочные эксперты, заглядывая в глаза через экран, обещали нечто невероятное: возможность путешествий в прошлые жизни или общения с умершими родственниками.
Внутренний голос, тот самый, что шепчет о неразгаданных тайнах и несбывшихся надеждах, оказался громче здравого смысла. Лолу манило неизведанное — хотелось вырваться из привычной колеи, разбавить серые будни чем-то острым, почти запретным. А ещё — может быть, там, в глубине, отыщутся ответы на вопросы, которые годами не давали покоя. И она записалась на курсы «уникального дыхания». Кирилл, всегда предоставлявший жене полную свободу, не стал перечить. Он привык доверять её выбору. Единственной, кто поднял тревогу, была мама Лолы. Но разве способны материнские страхи и смутные предчувствия остановить взрослую женщину, убеждённую, что она наконец-то отыскала ключ к самой себе? Так началось это падение — плавное, почти незаметное, но неумолимое. Погружение в пугающую глубину, откуда не сразу выбираются.
Во что превратилась жизнь Лолы после особого дыханияЕсли говорить начистоту, медитативное дыхание — это всего лишь гипервентиляция лёгких. Человек начинает дышать часто и глубоко, мозг задыхается без кислорода, и сознание плывёт. Но для Лолы эти сухие медицинские факты не имели значения. Она слышала другое: «ключ к прошлым жизням» — магическая отмычка, которая откроет двери в другие реальности. Первые сеансы кружили голову. Чувство соприкосновения с чем-то тайным, сакральным. Лола поверила: она нашла то, что искала. А потом эйфория схлынула. И началось то, к чему она не была готова.
«Просто надо дышать определенным образом. А потом несколько дней лежишь пластом и буквально умираешь — все тело ломит, мышцы болят. Но едва придя в себя, записываешься на новый сеанс и начинаешь отсчитывать часы, оставшиеся до того момента, когда ты снова будешь там, в другой реальности», — сетует Андреева в интервью 5-tv.ru.Её жизнь превратилась в пунктир из сеансов. Дни между ними были просто серой, ничего не значащей паузой. Муж и сын смотрели на неё как сквозь мутное стекло: она была рядом физически, но где-то далеко, в другом измерении. А потом Кирилл, даже не подозревая, что делает, ещё сильнее расшатал и без того надломленное душевное состояние жены. Он рассказал ей об Игоре Сорине. Трагическая судьба бывшего солиста «Иванушек» имела тёмный подтекст: незадолго до гибели Игорь увлёкся духовными практиками. Люди, которые его тогда окружали, очень напоминали сектантов. Для Лолы, уже балансировавшей на грани, это откровение стало спусковым крючком.
«Игорь стал говорить: „Бога нет, Бог во мне“», — поделился Кирилл Андреев в интервью «Комсомольской правде».Лола, однако, была непоколебима. Она искренне верила: с ней такое невозможно, её это обойдёт стороной. Как же горько ей придётся расплачиваться за эту самоуверенность.
Как Лола Андреева ушла под воду на глазах у семьиЛола вместе с группой единомышленников отправилась на остров Бали за «духовным очищением», которое сулило просветление, но это оказалось ловушкой. С ними поехала её подруга — единственная во всей компании, кто ещё не растерял способность трезво смотреть на вещи. Пока остальные парили в облаках, она стояла ногами на земле и видела, куда на самом деле ведёт эта дорога.
Она занималась йогой вместе со всеми, но когда одна из ведущих начала показывать шаманские практики — разжигала костер, била в бубен и вызывала дух океана и острова, — принимать участие в ритуалах отказалась. А потом рассказывала с ужасом в глазах:
«Сначала вы просто танцуете, а потом вдруг начинаете извергать просто нечеловеческие звуки, рыки какие-то, словно из преисподней. И движения — будто у всех вас одновременно случился нервный припадок. Так страшно, жутко, хочется убежать», — приводит слова Лолы «Экспресс газета».После Бали жену Кирилла будто подменили. Поездка сломала её. Лола вернулась другой — разбитой, потерянной. Голова болела постоянно. Дневной свет был невыносим. Врачи разводили руками: по всем анализам она была здорова. Лола перестала быть частью семьи. Та, что когда-то держала мужа на плаву, теперь сама уходила под воду. На глазах у близких она превращалась в тень — молчаливую, отстранённую, живущую по своим тёмным законам. Женщина медленно сходила с ума — у них на глазах.
Почему Лола теперь советует идти в храмЛола металась в агонии, хватаясь за воздух, не понимая, где выход из этого пекла. Каждый день был борьбой — с болью, со страхом, с собой. И в тот момент, когда уже не осталось сил, когда психика начала трещать по швам, Андреева сделала шаг и обратилась к Богу. Не к тем, кому поклонялась раньше. А в кого верили её предки. Это был её последний шанс. И она за него ухватилась.
«Господи, спаси меня! Я погибаю!» — поделилась Лола Андреева в интервью «7Дней.ру».Это был не просто крик, а мольба человека, который чувствовал, что теряет себя и близок к гибели.
Спасать её пришлось не врачам. Лола сама нашла путь. Женщина отправилась в Киево-Печерскую лавру — туда, где воздух пропитан вековыми молитвами. Жена Кирилла приехала разбитая, потерянная, почти мёртвая внутри, а вернулась — живой.
«Если у вас беда, идите в храм. Не надо ехать в Индию, на Бали, за тридевять земель. Правда гораздо ближе — здесь, рядом», — скажет она позже в интервью «7Дней.ру».После Лавры всё изменилось. Лола снова стала обычным человеком, а не зомби помешанным на дыхании. Сегодня Лола Андреева — дважды бабушка. Вместе с Кириллом они отметили серебряную свадьбу — четверть века, полтора года из которых едва не стоили ей рассудка. На фотографиях в социальных сетях она улыбается. И, кажется, по-настоящему спокойной.