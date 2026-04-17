Достижения.рф

ФНС потребовала признать сына Алибасова банкротом

Бари Алибасов-младший (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

В Арбитражный суд Москвы поступило заявление от Федеральной налоговой службы с требованием признать индивидуального предпринимателя Бари Алибасова-младшего банкротом. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на инстанцию.



Иск подала налоговая служба по Кировской области. Поводом послужила невыплаченная задолженность по налогам.

В материалах дела говорится, что на едином налоговом счете бизнесмена числится отрицательный баланс. Это означает, что сумма его долгов превышает имеющиеся средства.

Ранее сообщалось, что Алибасов-младший может столкнуться с уголовным преследованием — его десятая жена обратилась в полицию с заявлением о побоях.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0