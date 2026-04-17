ФНС потребовала признать сына Алибасова банкротом
В Арбитражный суд Москвы поступило заявление от Федеральной налоговой службы с требованием признать индивидуального предпринимателя Бари Алибасова-младшего банкротом. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на инстанцию.
Иск подала налоговая служба по Кировской области. Поводом послужила невыплаченная задолженность по налогам.
В материалах дела говорится, что на едином налоговом счете бизнесмена числится отрицательный баланс. Это означает, что сумма его долгов превышает имеющиеся средства.
Ранее сообщалось, что Алибасов-младший может столкнуться с уголовным преследованием — его десятая жена обратилась в полицию с заявлением о побоях.
