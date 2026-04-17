«Своих не бросаем»: Лепс решил помочь пострадавшим в Дагестане
NEWS.ru: Лепс перевел 5 млн рублей на счет пострадавших в Дагестане
Певец Григорий Лепс перевел 5 млн рублей в помощь жителям Дагестана, пострадавшим от наводнений. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на его окружение.
Артист также пообещал приехать в регион и дать благотворительный концерт. Сам исполнитель отметил, что он не политик, но гражданин России, который всегда готов выполнить свой гражданский долг.
«Сейчас нужно помогать тем, кому тяжело, а громко говорить будем потом, когда приеду петь для них. Мы своих не бросаем, мы же русские люди», — приводит издание его слова.Ранее сообщалось, что блогер Хасбулла Магомедов, известный как Хасбик, поддержал родную республику и перечислил 4 млн рублей. Он продал один из своих подержанных автомобилей Toyota Camry и направил вырученные средства в благотворительные фонды.