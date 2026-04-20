«Я выцарапаю ей глаза»: отношение к Нелли Уваровой, измена Машкова, фальшивый муж и гречка в кошмарах. Откровения Ольги Ломоносовой
Ольга Ломоносова — одна из самых востребованных звёзд российского кино. За её плечами десятки ролей, любовь зрителей, постоянное внимание режиссёров и продюсеров. Однако путь Ломоносовой к успеху мог сложиться совсем иначе, если бы в своё время она не влюбилась во Владимира Машкова. Несмотря на множество работ, для большинства поклонников актриса навсегда осталась Кирой из сериала «Не родись красивой». Этот образ до сих пор не отпускает артистку: о нём спрашивают чаще всего, да и сама Ольга вспоминает съёмки с особым чувством. О том, как складывалась судьба исполнительницы и почему этот проект до сих пор её преследует, читайте в материале «Радио 1».
Флирт, прописка и полгода без любвиОльга Ломоносова появилась на свет в Донецке в 1978 году. Родители — простые люди: отец строил дома, мать работала экономистом. Дочь в семье была единственным ребёнком. Мама в юности мечтала о сцене, но не прошла отбор. Тогда она решила: пусть Ольга станет её вторым шансом. Сначала она отдала дочь на танцы, потом — в гимнастику, затем — в балет. Девочка успешно занималась всем одновременно. В гимнастике её зачислили в школу олимпийского резерва, присвоили звание кандидата в мастера спорта. Но Ольга предпочла балет и поступила в хореографическое училище. Там юное дарование заметили сразу.
После выпуска появилась возможность уехать в Германию. Всё перечеркнул Машков. Девушка прилетела в столицу на неделю перед зарубежной стажировкой, заглянула в «Табакерку», увидела этого мужчину и потеряла голову. Избранник был старше на пятнадцать лет и состоял в браке. Несмотря на это, между ними завязались отношения. По словам Ольги, отец едва не убил дочь, когда услышал, что поездка отменяется. Он столько времени собирал бумаги, подыскивал жильё в Штутгарте, и всё оказалось напрасным. Когда Ольга насовсем перебралась в Москву, оказалось: Машков к ней уже охладел. В театре столицы никто не замечал новую артистку балета. Ломоносова танцевала в кордебалете, оставаясь в тени. Через год она решила завязать с хореографией и подала документы в «Щуку» на актёрское отделение.
В театральном институте с ней учились Ольга и Григорий Антипенко, Янина Соколовская, Александр Устюгов и Марина Александрова. С Мариной Ломоносова поддерживает тёплые отношения по сей день. К началу учёбы девушка уже пережила болезненный разрыв с Машковым и перестала думать о нём. На одной из вечеринок Ольга встретила Евгения Ряшенцева — наследника знаменитого поэта. Молодые люди почувствовали взаимное влечение, но дальше флирта дело не зашло: строить планы на будущее никто из них серьёзно не хотел. Но когда встал вопрос о прописке в столице, молодой человек предложил Ольге пожениться. Чтобы закрепиться в Москве, она согласилась на фиктивный брак с Ряшенцевым. Полгода супруги жили под одной крышей, но настоящей любви так и не случилось. Расстались тихо, без взаимных претензий и громких ссор.
Почему Ольга не хотела играть КируУже на втором году обучения в «Щуке» Ольге досталась ведущая женская роль в шпионском детективе «Кобра. Антитеррор». Тогда на актрису впервые обратили внимание. Активно сниматься Ломоносова начала в 2004 году. К тому времени её уже приняли в труппу Вахтанговского театра. Широкая известность пришла после выхода сериала «Не родись красивой». Сама исполнительница поначалу не горела желанием участвовать в проекте. Ломоносова тогда опасалась, что следом за серьёзным многосерийным фильмом «Дети Арбата» подобная работа покажется творческой деградацией. Однако выбора не было: только что купленная квартира требовала вложений. Она согласилась, рассчитывая, что съёмки займут не больше месяца. Поначалу Ломоносова терпеть не могла свою героиню.
Кира выглядела бездушной, неестественной — классическая отрицательная роль без глубины. Поэтому артистка самостоятельно переписала характер персонажа, добавив ему искренности, внутреннего благородства и харизмы. Дальше — больше. Её фильмография впечатляет: она снималась в сериалах, драмах, триллерах и даже хоррорах. Например, Ольга примерила роль отважной репортёрши в драме «Богиня прайм-тайма». Среди работ — фильмы «Чизкейк», «Одну тебя люблю», «Зверобой-2», «Дежурный ангел», «Объект 11», «45 секунд», «Крёстный», «Бабье царство», «Маша», «Косатка». 2017 год подарил зрителям детективный триллер «Тайны и ложь», где Ломоносова предстала в образе главной героини Кати. Годом позже артистка засветилась в фантастическом сериале Андрея Джунковского «Лучше, чем люди». 2021-й порадовал любителей жанра хоррор: на широкие экраны вышел мистический триллер «Ледяной демон», где Ломоносова перевоплотилась в героиню по имени Таня.
История любви без загсаПараллельно с первыми успехами в кино налаживалась и личная жизнь. С Павлом Сафоновым, актёром и режиссёром, Ломоносова была знакома ещё со времён учёбы в «Щуке», но девушка долгое время не воспринимала его как потенциального партнёра. Тем не менее в 2004 году пара начала жить вместе. У Ольги и Павла до сих пор нет официального брака. Штамп в паспорте они так и не поставили, хотя воспитывают троих общих детей. Старшая дочь Варя появилась первой, затем, когда девочке исполнилось пять лет, родилась Сашенька. А в 2017 году на свет появился младший брат Фёдор.
После фиктивного брака настоящих ярких романов у Ломоносовой не было; жизнь актрисы после неофициального замужества текла спокойно, без огня и драмы, а Павел всё это время оставался рядом — они вместе работали над спектаклями. Как именно между ними вспыхнули чувства, Ольга вспомнить не может. Всё случилось постепенно: сначала он задержался однажды, потом остался на следующий день, а затем незаметно перевёз все свои вещи. Так и началась их совместная жизнь без росписей и громких церемоний.
Вечный треугольник ЛомоносовойСейчас Ломоносова вынуждена разрываться между театром, кино и тремя детьми. Восемьдесят пять картин за плечами — солидный багаж для любой актрисы. И всё же журналисты не унимаются: с завидным упорством они продолжают атаковать Ломоносову расспросами о сериале «Не родись красивой». В новом интервью актриса затронула эту тему. По её мнению, зрители спустя многие годы так и не перестали отождествлять её с экранной героиней.
«Ну конечно, это довольно распространенная история — соотносить артиста с его ролями. Кто-то до сих пор, наверное, считает, что я, увидев в реальной жизни Нелли Уварову, выцарапаю ей глаза», — улыбаясь, отметила актриса в интервью Lady Mail.В той же беседе Ломоносова призналась: она целиком на стороне своей экранной героини. По мнению актрисы, Кира не совершала ничего дурного — всего лишь отстаивала собственные чувства после того, как её жениха «отбила» Катя Пушкарёва, роль которой исполнила Нелли Уварова. После этого проекта Ломоносова решила больше не браться за подобные истории. По её словам, она пресытилась длинными сериалами и вымоталась. Это не её история: нужно целиком принадлежать съёмкам, по договору нельзя играть в театре или сниматься в другом кино.
«Чувствуешь себя, если честно, как на заводе», — призналась Ольга Ломоносова в интервью StarHit.
На что актриса тратит гонорарыУстав от жёстких рамок съёмочного конвейера, Ольга не готова подчиняться и другим стандартам — навязанным индустрией красоты. В интервью изданию «Леди Mail» Ольга Ломоносова рассказала немного о том, что думает о бьюти-процедурах. Уколы, подтяжки и прочее — не её история.
«Во-первых, у всего этого долгая реабилитация, а у меня нет возможности сидеть дома неделю с лицом в пупырышках и синяках после инъекций. Во-вторых, я не гонюсь за молодостью и не хочу в 47 выглядеть на 27, так как понимаю, что это невозможно», — объяснила актриса.К тому же она заметила ироничную закономерность:
«Когда у меня есть время на все эти уколы, нет на них денег, а когда появляются деньги — нет времени». В конце разговора Ломоносова призналась, на что тратит гонорары. Ничего экстраординарного. Главное — вкусная еда. «Ужиматься в еде для меня — падение на дно. Сесть на гречку — мой страшный сон», — поделилась актриса в интервью.